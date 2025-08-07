URGENTE – GENERAL VILLEGAS: vecinos atraparon un ladrón de 17 años cuando intentaba huir
Esta noche a las 22 horas un sujeto fue atrapado por los vecinos en la calle Roque Saenz Peña, en cercanías del hospital (detrás de la vía).
El malviviente habría actuado con al menos dos cómplices más que habrían logrado huir.
El caco atrapado había intentado robar la rueda de un vehículo y una moto, de allí que se presume qué no actuaba solo.
Cuando intentaba escapar de los damnificados se cayó del rodado siento reducido.
Momentos posteriores arribó al lugar la Policía y SAME.
Vecinos, intentaban dar con los ladrones restantes que habrían huído.
Esa zona de la ciudad estaba teniendo inconvenientes con hurtos reiteradas recientemente, lo que tenia en alerta a los vecinos.
