Con gratitud y reconocimiento, oficialismo y oposición despidieron al Secretario del HCD de General Pinto que se jubiló

Juan Carlos Richieri, Pelusa, se jubiló tras 22 años de servicio en la Municipalidad de General Pinto de los cuales ejerció como Secretario Privado del ex intendente Alexis Guerrera, desde el 2003; los últimos 1 lo hizo como Secretario del Concejo Deliberante, cargo en el que se jubiló el pasado 1° de julio.

Richieri se acogió a los beneficios jubilatorios con 60 años y 35 de aportes.

En la última sesión ordinaria desde los distintos bloques despidieron al funcionario con palabras de reconocimiento por su labor desempeñada.

La concejal Patricia O’Brien destacó su idoneidad, eficiencia, rectitud y compromiso, en el modo en que trabajó todos estos años y la manera que se desempeño.

Fernando Rodriguez, del oficialismo, adhirió y compartió lo expresado por su antecesora, reconociendo no tener apego por las despedidas al considerar que la vida, sobre todo en lugares como General Pinto, la vida los sigue cruzando en la militancia, la vida cotidiana, etc.

Finalmente, Franco Flamini, del otro bloque opositor, también agradeció, destacando que siendo nuevos, como es su caso y el de su compañera de bancada, el Secretario saliente, ha estado siempre acompañándolos en este proceso de aprendizaje como ediles.

Richieri ha mantenido siempre un bajo perfil, tanto que no se expresó oportunamente y no lo ha hecho a través de ningún medio, a pesar de la pretensión, en nuestro caso.

Su vínculo con la política ha sido activo, aunque actualmente su militancia se encuentra en pausa; no lo ha manifestado, pero su cercanía con el grupo gobernante no es tal. Está disgustado por algún motivo que no ha trascendido; no obstante no critica, ni se muestra hostil con los miembros del bloque oficialista o miembros del Ejecutivo.

Su historial político lo muestra como militante del PI con el regreso de la democracia; la desaparición de ese partido se convirtió en Peronista y desde entonces ha pertenecido a sus filas. Electivamente fue candidato a senador provincial en elecciones pasadas, pero ese lugar fue más un gesto de compañía y compromiso que el resultado de alguna tarea realizada para estar allí.

Estando en el HCD integró la Comisión del Carnaval de la ciudad cabecera en la que tuvo un papel activo. Actualmente no participaba en la misma.

Un capítulo aparte merece su apodo, en realidad la historia de éste, que pocos conocen.

Al ser consultado por Distrito Interior, emocionado, contó.

Su mamá quedó embarazada de él teniendo 16 años, dada la época, su abuela, Victoria Cufré la expulsó de su casa obligando que la entonces adolescente se fuera a vivir a Rufino, donde encontró trabajo en la casa de una familia a la que al nacer entregó a su hijo. Enterada una hermana, tía de Juan Carlos, fue por ambos, recuperando al bebé, regresándolos a General Pinto, a la casa materna. La convivencia era tensa y hasta restringida ya que la mamá con su bebé debían permanecer en una habitación.

Así fue hasta que Doña Victoria un día pidió que le acercaran al niño, lo tuvo en sus bazos y al mirarlo «decretó» que sería «Pelusa». Así fue desde entonces.

Las cosas de la vida hicieron que creciera con su abuela, la que fue en realidad su madre.

En ese aspecto, tan personal, la vida lo expuso desde su nacimiento a una dura historia a la que se repuso logrando alcanzar metas y siendo nada más y nada menos, que una persona de bien.

Desde el 2 de este mes, «Peluda» Richieri transita una nueva etapa de su vida, la que, como él mismo ha manifestado estuvo esperando últimamente.

Su lugar en el Concejo Deliberante ya lo ocupa Juan Manuel Blanco.

Las personas pasan, las instituciones quedan, pero muchas veces, como en este caso, el proceder hace la diferencia, para siempre.