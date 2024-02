Leandro Botte: “es la tercera vez que me roban, ya estoy cansado de esto”

Robo de herramientas y cheques a contratista rural

Leandro Botte nuevamente fue víctima de un robo de su galpón ubicado en Ruta 188 Km 363 (detrás de Balanza Alicia Inés) de General Villegas.

“Es la tercera vez que me roban todas las herramientas, no tengo nada, ni una llave, no me dejaron nada; estoy cansado de esto, no te dan más ganas de nada”, aseguró con bronca.

Además contó que hoy vino a las 9 de la mañana dejó el auto en el galpón, se fue a trabajar al campo y cuando volvió a las 3 de la tarde encontró el baúl abierto.

“No me voy a pasear, me voy a trabajar al campo vuelvo sin comer con calor, y veo que me robaron un maletín con cheques, una chequera mía sin usar y otros de terceros de clientes y también me robaron un cajón de herramientas, me robaron todo de vuelta”, agregó.

Igualmente dijo que hizo la denuncia correspondiente. “En todas las ocasiones que me robaron nunca, nunca, apareció nada, nunca nada incluso sabiendo los nombres de los que me robaron y nunca apareció nada”.

“Esperemos que esta vez tenga suerte y que por lo menos me digan que encontraron algo, por lo menos, aunque sea me quedaría contento que me digan encontrar algo, pero no creo”, señaló.

Con respecto al monto robado estima alrededor de un millón de pesos y anteriormente en total le habían robado cerca de otros tres.

“La segunda vez me robaron un domingo, el lunes yo conseguí los vídeos, conseguí los nombres de los chicos, del padre, de la madre, conseguí todo y fui a presentar todo en la comisaría y les dije; “mirá las herramientas están en esta casa, están ahí, está el carrito donde está el video se vió cuando sacaban las herramientas y nunca nadie encontró nada”, dijo resignado.

Finalmente señaló que “es un trastorno tremendo, porque ahora tengo que denunciar todos los cheques, mi chequera, y me va a llevar un montonazo de tiempo, pero bueno, vamos a ver las cámaras y ojalá pueda aparecer algo”.

