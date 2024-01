En General Pinto los gremios y el Ejecutivo se reunieron para avanzar en una recomposición salarial (VIDEO)

En una reunión que duró horas, los representantes de los gremios municipales existentes en el distrito, por ATE, Elisa Carozzo, Secretaria General; Jerónimo Torres, Abogado de ATE Junín; Daniel López, de la Comisión Directiva Junín, Eliana Canizza, Delegada de General PInto y Secretaria de Formación e integrante de la Comisión Directiva y César Morales, Delegado de General PInto e integrante de la Comisión Directiva de la seccional Junín. Por UPCN Jesús Rivero, Secretario Provincial de Asuntos Municipales y Norma Bimbi, Secretaria Gremial Regional, se encontraron en el Palacio Municipal con Bruno Fiorini, actual Asesor del municipio (que en breve podría asumir como Secretario de Hacienda) y Juan Cruz Blanco, Secretario de Gobierno, con el fin de avanzar en una recomposición salarial que permita mitigar el impacto de las medidas económicas implementadas.

Al finalizar esta primera charla, Distrito Interior dialogó con tres d elos participantes quienes se refirieron al momento en que se encuentran sus representados como un contexto atípico por la que consideran es la peor devaluación,

«Las políticas implementadas por el gobierno nacional impactan tan negativamente en los trabajadores, sobre todo los públicos; que parece que fuera la raza a eliminar», comenzó diciendo el referente de UPCN,

Consideran que es tan difícil mantener la fuente laboral y llevar la comida a la mesa, que la situación se ha vuelto muy preocupante.

Sobre el vínculo que existe con el Ejecutivo pintense reconocieron que existe buena relación, aunque con puntos de vista diferentes, lo que genera controversias a la hora de negociar.

En todos los distritos de la región ambos gremios acordaron volver a sentarse a hablar de paritarias a fines de enero o principio de febrero, indicando por ahora que es solo una recomposición salarial lo que pretende, explicó Elisa Carozzo.

En el caso de General Pinto se reunirán nuevamente a principio de febrero.

En la zona han habido algunas respuestas positivas a este pedido, tal el caso de General Arenales donde se consiguieron un 25% de aumento que va directamente al sueldo básico en febrero, en Leandro N. Alem un bono de $ 30.000 por única vez.

Aún así, enfatizó Rivero, no alcanza y aclaró que se debe tener en cuenta que los sueldos básicos entre los municipios con cantidad parecida de empleados, no son iguales entre sí, por lo tanto la inflación, que golpea a todos los trabajadores, en algunos casos impacta en mayor medida.

«Tomamos todo lo que nos ofrecen, pero en este momento nada alcanza», remarcó.

En Ameghino se liquidó un bono de $ 40.000 por única vez y esta mañana se firmó en el Ministerio de Trabajo de Lincoln un incremento del 15% para el mes de enero, pero eso cierra las paritarias del 2023, aclaró.

En ese sentido los gremialistas dejaron en claro que ningún acuerdo de cara al 2024 será para cobrar antes del mes de febrero.

Mensaje determinante

«Hoy es más que importante, aunque el trabajador no lo pueda digerir fácilmente debe entender que hay que conservar la previsibilidad de cobrabilidad, la fuente laboral, evitar que se corten las horas extras y sobre todo tratar de conseguir una recomposición salarial que aún así no vamos a alcanzar a la inflación porque es imposible, no hay fondos suficientes», concluyó Rivero con el que coincidieron los representantes de ATE.

