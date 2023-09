Sotelo duro, contundente y sin filtro al hablar de la decisión del intendente de desvincularlo del Gobierno (AUDIO)

El ahora exfuncionario dijo que en cierto modo esperaba que lo desvincularan, aunque en el último tiempo estaba desconcertado porque los secretarios de la Gestión no todos los días le decían lo mismo respecto a su continuidad.

Con el intendente reconoció que hace tiempo no tiene diálogo, aunque éste se había comprometido frente al presidente del HCD, José Tomaselli, a no «tocar» a nadie durante el proceso eleccionario, pero considera Sotelo, que la candidata a intendente (Marina Justo) tuvo más poder que el propio Campana, quien, según aseguró el entrevistado, en una fuerte pelea que el primer mandatario habría tenido en el Palacio Municipal con la excandidata quien le habría manifestado que no tenía el coraje para echarlo; lo que finalmente sucedió.

La UCR a la que pertenece Sotelo y el Pro, espacio del intendente, trabajaron desde la primera candidatura de Campana en el 2015 que le permitió asumir el primer período al frente de la Municipalidad; de allí que el vínculo político fuese tan fuerte, pero aún así desde el Ejecutivo se tomaron decisiones como la que afecta directamente a Sotelo, quien admitió que al tratarse de un puesto político esto (por su baja) es algo que está dentro de las posibilidades, aunque recordó el acuerdo:

«Nosotros teníamos un acuerdo político con él y él no lo cumplió».

En ese sentido consideró que el detonante de la ruptura de su relación con Campana, más allá que responsabiliza a Marina Justo como la artífice de su alejamiento, fue la decisión de postularla a la actual Jefe de Gabinete para sucederlo. La negativa de la UCR a apoyarla estuvo basada entre otras cosas en una encuesta en la que no la favorecía, explicó.

«Si hubiésemos tenido un poco más de cintura política y un poco más de lucidez, esta elección se hubieramos ganado».

«Creo que fue un error muy grande del intendente querer imponer una candidata que no era muy conocida y no tenía mucha trayectoria en lo político».

«Ellos (por Campana y Justo) gastaron cien millones de pesos durante la campaña salieron quintos, es un resultado muy malo».

Sobre su futuro político dijo que evaluará si este no es su final en la militancia, tras 40 años haciéndolo, de todos modos, aseguró que en lo que resta hasta octubre será coherente y trabajará para la Lista de Patricia Bullrich, incluso votará lista completa; es decir admitió votar a Alegre, de extracción peronista, el candidato de Juntos por el Cambio.

Sotelo, que en la entrevista se mostró abierto a lo que la desvinculación le provocó, dijo en otro pasaje, que asumía la responsabilidad de haber sido parte de este Gobierno, por el que había trabajado mucho, sin embargo él no se alejó de la gente y siempre la atendió cuando fue requerido; marcando de ese modo la diferencia con quien lo conduce.

La muestra de ello (ejemplificó) fue «El Chaparral», el barrio tomado que actualmente cuenta con unas 100 viviendas precarias, construidas en su mayoría de chapa, palos y silobolsa que es el resultado de la falta de atención a los vecinos quienes en su mayoría han demandado desde siempre una política habitacional.

Contó que en la computadora que utilizo este tiempo tiene más de 200 solicitudes de terrenos que él ayudaba a confeccionar para que sean presentadas por Mesa de Entradas. Este trámite era lo único que estaba a su alcance desde la Dirección de Patrimonio. «La gente se iba contenta pero de todas las notas presentadas jamás llamaron a nadie», aseguró.

Finalmente remarcó que «me voy con las manos limpias, con un auto viejo», concluyendo de ese modo cómo resultó en términos de transparencia, su paso por la Gestión.

Audio de la nota realizada en FM Peregrina

