Alegre e Iglesias participaron del lanzamiento de Peronismo Republicano, nuevo espacio político

El nuevo espacio político que encabezan Miguel Ángel Pichetto, Joaquín De la Torre y Claudia Rucci fue presentado en sociedad este jueves en el club Los Indios de San Miguel y contó con más de 500 dirigentes entre los que se encontraban los villeguenses Gilberto Alegre, ex intendente y ex diputado nacional y Valeria Iglesias, ex Directora de Educación Primaria de la Provincia.

Peronismo Federal un armado con el que buscan reconstruir una línea peronista no kirchnerista en la provincia de Buenos Aires.

En esa línea De la Torre lanzó durísimas críticas al kirchnerismo. «Hace años, la fórmula era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ahora la fórmula fue Alberto al gobierno, Cristina al poder. Lo que hicieron fue tirar a Perón por la ventana, junto a sus principios y sus valores».

Si eso se traspola al plano local, se puede decir que la irrupción de Villegas en Movimiento en el escenario políitico al anunciar la intención de participar en las próximas elecciones, puede tener varias coincidencias con esta presentación. No solamente porque el conductor, Alegre es uno d elos hombres fuertes de Peronismo Federal, sino porque desde hace mucho tiempo sostiene que su límite es La Cámpora, por lo que pensar en un peronismo totalmente unido en el distrito de General Villegas resulta a esta altura, imposible.

La duda que hasta el momento existe radica en la participación o no del «alegrismo» dentro de Juntos por el Cambio con un espacio peronista o el mismo escenario pero dentro del peronismo. En ese caso ¿forzaría una interna en cualquiera de los dos casos?.

Consultada Valeria Iglesias, actual asesora en 3 Comisiones de la senadora Rucci, sostuvo, al igual que Alegre que no hay posibilidades de trabajar junto al kirchnerismo. Somos peronismo, enfatizó, sin más detalles, aunque aseguró que comenzrá a trabar en su territorio por esta nueva insignia.

La última palabra la sigue teniendo Gilberto Alegre.

espacio peronista, no kirchnerista, puede tener cierta lógica con lo expresado por De la Torre; no solamente

Relacionado