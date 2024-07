La bungense Mónica Primo tuvo un especial encuentro con la mamá de Loan Peña, detalles que sorprenden

El pasado miércoles Mónica Primo llegó hasta la casa de la familia Peña en la localidad correntina de 9 de Julio donde fue recibida por María Noguera, la mamá de Danilo Peña. Ese encuentro y la visita al pueblo le dejó a la vecina de Emilio V. Bunge una visión clara y propia del caso que hoy conmueve a todo el país.

Su llegada a 9 de Julio se dio en el marco de un viaje que realiza por estos días junto a su esposo, Mario Lovagnini, quien desde hace tiempo tenía interés por conocer los Esteros del Iberá.

Su condición de Licenciada en Trabajo Social, además es abogada, pero sobre todo de madre, desde conocido el caso la movilizaron de manera especial, por ese motivo, apenas llegó a la provincia de Corrientes, Goya concretamente, decidió trasladarse hasta 9 de Julio con el objetivo de conocer a la mamá del niño que lleva más de 40 días desaparecido.

Consultada por Distrito Interior, Mónica, que permitió todo tipo de preguntas para que podamos transmitir a nuestros lectores su vivencia e impresión del caso, dio detalles desde el momento en que arribó.

La primera impresión al llegar al pueblo que por sus dimensiones triplica a Bunge, fue la fácil y cómoda accesibilidad al mismo, dado que la ruta y el acceso están en perfectas condiciones y no presenta complicación alguna. Por otra parte, en general todo luce muy prolijo, incluso su gente tiene una amabilidad y cultura general al mantener contacto con cualquier persona, que dista mucho de la imagen que se aprecia a través de los medios que reflejan el caso. Por mencionar algunas características, es que los edificios públicos, incluyendo la comisaría, son nuevos o están muy bien conservados, lo mismo ocurre con los locales donde funcionan la heladería, kioscos, el Polideportivo, la plaza y otros lugares, que recorrió especialmente con la idea de lograr una impresión real; de hecho, pasó allí varias horas de ese día.

A la casa de la familia Peña arribó sin previo aviso. El lugar cuenta con custodia policial, motivo por el que le manifestó el motivo de su presencia a uno de los efectivos, quien se lo comunicó a la mamá de Loan y fue ésta la que salió e invitó a pasar.

La casa, que es humilde, está prolija, cuidada, aseada; María es muy amable y desde el primer momento se mostró dispuesta a hablar sin especulaciones, respondiendo a cada pregunta; siempre amable.

La foto de la portada fue la única que se tomó junto a la mujer, al lado del santuario en el que cada día piden por la aparición del menor.

«Prometí que cuando Loan apareciera iba a volver y voy a volver»

«La mamá tiene mucha fé, muchas esperanzas y es lo que la mantiene en pie», fueron algunas de las frases que remarcó en el contacto con Distrito Interior.

Su presencia allí, nos permite publicar otras consideraciones, importantes por cierto, de este caso que escapan a lo que diariamente recibimos:

La mamá de Loan le manifestó que las desapariciones de niños o personas en general no es habitual, de hecho le manifestó que cuando veía en las noticias que ocurrían este tipo de hecho, ella creía que eso pasaba de la televisión hacia el otro lado, «eso no es algo que pase, son mentiras, es algo que quieren vender y no es así»; Mónica agrega que lo mismo recogió en otros ámbitos del pueblo donde no entienden por qué insisten con la versión que es algo frecuente.

El día que Loan desapareció, todo se dió prácticamente de manera espontánea, es decir que la visita del menor a la casa de su abuela no estaba planeada con anterioridad.

Ese día Loan no tenía clases porque había una jornada institucional, un encuentro deportivo. Loan tenía una dolencia corporal por lo tanto, dado que si concurría le haría peor, decidieron que no concurra; entonces pidió ir con su papá a la casa de la abuela, a la que visitaba por primera vez, además que lo haría a caballo que es una de las cosas de las que gusta.

«Para dejarlo ir, su mamá reparó en que no había escuela, lo que muestra el grado de compromiso y cuidado que tienen con su hijo», comentó Primo.

En el intercambio de los bungenses (Mario, el esposo de Mónica, ingresó con ella) con la mamá de Loan, hablaron de algunos d elos acusados, de Laudelina no hablo bien, y comentó que siempre se preguntaban por qué duraban poco tiempo en el trabajo; Mónica le mostró la nota de Distrito Interior en la que referíamos a su paso por un establecimiento rural de Coronel Granada. María especificó que su cuñada y el marido de Corrientes fueron a trabajar a Coronel Granada, luego a Córdoba y desde allí regresó a 9 de Julio.

A Victoria Caillaba, admitió quererla, que fue profesora de sus hijos durante el secundario, era una buena persona que cambió desde su vínculo con Pérez, el ex marino. No era la misma, no se daba con nadie.

La familia de Loan, apunta sus sospechas sobre las personas que están detenidas.

Algunas frases de la mamá de Loan que a Mónica la impactaron fueron:

«Sabemos que todo el pueblo y el país esperan a Loan, pero quienes más lo esperamos somos los papás y los hermanos».

«Me tiene preocupada que no la esté pasando bien».

Durante la estadía de Mónica, llegaron a la casa, el sacerdote, que la visita permanentemente y una familiar de María. A su vez por las tardes un grupo de profesionales acompaña y los contiene.

«Todos en el pueblo hablan y sostienen la teoría de la trata de personas, incluso la familia de Loan, es el tema al que todos refieren, incluso en otros pueblos y ciudades de la provincia», dijo Mónica Primo ante la consulta de Distrito Interior.

Hasta el momento tanto Mónica como su esposo han sido los únicos vecinos del distrito de General Villegas, en haber mantenido un encuentro con la familia de Loan Danilo Peña, y dada la formación de Mónica, permite tener un panorama amplio no solamente del caso, sino del entorno en que vive y se produjo la desaparición del niño, reflejado en esta publicación.

Pasan los días, continúa la búsqueda, y aunque el desconcierto de quienes trabajan directamente en el caso, como quienes lo informan y aquellos que a la distancia lo seguimos, la premisa y lo que realmente importa es la aparición de Loan. Luego que la justicia se ejerza sobre los/as responsables.