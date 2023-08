Eduardo Campana: “Marina Justo es la gran candidata porque tiene conocimiento pleno de la gestión”

El intendente de General Villegas dio un fuerte apoyo a la precandidata del PRO y funcionaria del ejecutivo Municipal, y habló de un abanico de temas importantes como caminos rurales, firma de licitaciones, cloacas, Tomaselli, canotaje, superávit, terrenos y viviendas, terminal de ómnibus, seguridad y la relación con la provincia

Caminos rurales

La Cooperativa Vial del Noroeste del Partido de General Villegas está presidida por María Rosa Pascuale, quien es precandidata a concejal suplente. Al respeto, el intendente señaló que “vienen trabajando muy bien. El mantenimiento de caminos es muy importante, tienen unos 400 kilómetros y en esa tarea conjunta es donde uno puede avanzar. Hay caminos provinciales que también hay que mantener y los fondos que manda provincia son muy pocos. Y en la renovación de contrato uno tiene a pensar que ese porcentaje iba a ser menor pero no, cuando una cooperativa trabaja muy bien, ellos ahora están comprando piedra, porque antes había sido una donación, por lo llegaban 30 camiones más para ese mejorado, que es el estabilizado de Santa Regina – Cañada Seca. El municipio destina el 80 % de la Tasa Vial de esa zona, y se podría replicar en la zona del circuito lechero de Bunge – Charlone. Incluso hubo una presentación de Ordenanza que fue muy dispar, y eso es muy difícil de llevar a cabo”.

Licitaciones

En cuanto a la firma de varias licitaciones de obras y la “coincidencia” con la campaña electoral, el intendente explicó que no. “Esto es un trabajo continuo y lo hemos así siempre. A medida que se va avanzando en las distintas áreas y oficinas, tanto sea nacional o provincial, se va avanzando en los procesos. Algunas licitaciones se caen por el contexto inflacionario que es atroz. Por ejemplo, con la licitaciones de ampliación de la red de gas el asunto era hacerlo lo más rápido posible para licitar, adjudicar y sobre todo hacer las compras de los materiales porque con un dólar tan dispar entre el oficial y el blue, y las dificultades para poder importar insumos se le complica muchísimo a las empresas. Hoy están bajando los caños para empezar a trabajar. En un corto tiempo

Tenemos obras que se van a poner en marcha en pocos días como el Acceso Di María, que es una obra con un monto de 240 millones de pesos y es probable que sea algo más también. La ampliación de la red de gas, también cordón cuneta en Charlone. Además, se tuvo que reforzar la cantidad de empleados en la construcción de las casas de policías que ya están muy avanzadas y tienen un plazo. Lo más complicado es hacerse de la compra de materiales.

Cloacas

Sobre el pésimo estado de la red de cloacas y de padecerlo también como vecino, Eduardo Campana comentó que “la red de cloacas en el centro se realizaron los reclamos pertinentes a ABSA, incluso había un compromiso e incluso una licitación denominada las 40 cuadras y quedaron a la espera, por eso hay que seguir gestionando e insistir porque competen a otro estamento gubernamental que no es el municipio. Nosotros si trabajamos con ENOSA en la obra de Barrio Progreso, Norte y Sur, y ahora viene la segunda etapa. Para gestionar hay que viajar y estar en contacto de forma permanente.

Tomaselli, el precandidato

Respecto de la postulación como precandidato de Juan José Tomaselli, que es el presidente del Concejo Deliberante, Campana señaló que “fue mi compañero de fórmula y reemplazante además. Tengo opiniones particulares. Creo que esto forma parte de los egos que cada uno tenemos y de la forma distinta de ver las cosas. Él hace muchos años que está en política y seguramente busca una continuidad pero hay un momento en que hay que dejar porque estamos más grandes, pensamos de otra manera y los tiempos corren mucho más rápido. El 83 ya pasó y en cinco años cambia todo, la tecnología, los jóvenes, y hay que estar a la altura de las circunstancias y saberse rodear de personas que estén a la altura de las circunstancias, y formar esos equipos. Ese es el motivo por el cual he reemplazado a muchos funcionarios en mis dos períodos de gestión, y los que se van es porque ya han cumplido un ciclo como todos. Yo me voy también porque tiene que venir otra persona con ganas, conocimiento, personalidad, convicción para continuar con el orden que hemos impuesto y tenga muy buena capacidad de gestión. Me voy muy conforme, a pesar de las crisis importantes que atravesamos en los dos períodos, hicimos mucho más que en los 20 años de una gestión anterior.

Canotaje del más alto nivel

Durante el fin de semana se llevo a cabo un importantísimo encuentro de canotaje en la laguna del parque municipal de General Villegas. Sobre ese tema, el intendente opinó que “es realmente muy relevante que aquí se realicen las pruebas de canotaje, selectivo nacional master y la prueba de velocidad provincial. Era un mundo de gente, no había lugar, los alojamientos y hoteles llenos, y los participantes se fueron felices y vamos a estar elegidos para las competencias futuras de referencia Nacional e internacional.

El presidente de la Federación bonaerense destacó el gran aporte que hizo el municipio a través del tiempo para que todo esto se desarrolle, como así también el trabajo de esa comisión. Campana destacó que “trabajan incansablemente y eso se ve. Los largadores que hay en Villegas, que los construyeron gente de aquí con muchísima capacidad existen solo en dos lugares, en La Plata y en nuestra ciudad”.

Fabricio Stampone, presidente de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks, destacó el apoyo municipal y habló del partidor automático, que es muy importante. Campana detalló que se “refieren a armar la pista, que tuvo un costo muy importante y se pudo realizar en ese momento. Cuando se inauguró muchos funcionarios y deportistas se emocionaron porque ya se veía lo que vendría a futuro. Eso es reforzar una institución y hacer que trabajen”.

Superávit y plazo fijo

En cuanto a la pregunta si el intendente había puesto plata del Municipio en el Banco Provincia, Eduardo Campana respondió que si. “Cuando se cae una licitación y recibo los fondos no puedo dejar que esa plata se muera en un contexto inflacionario como tenemos. Esto es un trabajo de equipo, nos reunimos y decidimos dependiendo de cuánto tiempo falta y ponemos a plazo fijo por 30 días hasta que viene una nueva licitación”.

De esta manera descartó de plano haber hecho una “bicicleta financiera” como se le dice. “De ninguna manera. Los fondos que son del Estado tienen que ir donde tienen que ir, no se puede desviar, no se puede hacer política con el dinero del Estado. Si tenés que ayudar desde Desarrollo Social a una familia porque está en condiciones muy precarias o tiene un problema serio, haces el relevamiento, formas el expediente y queda todo absolutamente documentado. Girar dinero a través de las instituciones como se hacía, o les daban subsidios, o cooperadoras y no es así, tiene que ser claro y transparente como es ahora. Estamos entre los 5 primeros municipios en transparencia, entonces no hay que decir mendacidades. Sobró dinero porque vos tenes fondos comprometidos de un año para el siguiente, pero el cierre del ejercicio es a fin de año. ¿Con qué pagamos nosotros las máquinas cuando no nos dieron un crédito?, administrándonos con fondos que sobraron y lo pagamos en dos meses y medio.

Se tiene una noción también que el superávit del Estado, es el déficit del pueblo. Al respecto, Campana sostuvo que “depende cómo se mire. El dinero tiene que volver en obras de infraestructura. Las escuelas por ejemplo fueron todas intervenidas y de la mejor manera posible, no creo que haya en el Gran Buenos Aires muchas escuelas en las condiciones que están las de acá”.

Respecto si Marina Justo esta haciendo política con fondos públicos, el intendente fue categórico. “De ninguna manera, una cosa es la gestión y otra la campaña. Ella armó la lista y tiene su gente, yo no he participado incluso de la campaña. Es la Jefe de Gabinete y tiene conocimiento pleno de la gestión. Yo tengo la última palabra, pero ella está a cargo de ese equipo que son las distintas secretarías y áreas. Por eso es la gran candidata, porque tiene la experiencia y la continuidad. La prioridad son obras de infraestructura importantes y las necesidades de los vecinos. Es enorme el potencial que tiene todo el Partido de General Villegas

Terrenos y viviendas

“El déficit de viviendas es problema nacional generalizado porque no han puesto los fondos donde corresponde. Entonces lo que hicimos fue que accedan a esos terrenos, que el Municipio tenga ese banco de tierras, tenga los lotes con servicios y después ir asignándolos de la manera que corresponda”, explicó el mandatario.

Respecto de si la clase media y baja puede acceder, adelantó que “ahora si podrán porque acabamos de comprar una quinta porque los costos van a ser menores, y está ubicada cerca de Cardales. Ya está listo para hacer los papeles, falta que el Concejo Deliberante lo apruebe nada más. Son 3 hectáreas de un particular que la vende, el Municipio la compra, se hará un loteo y saldrá después a la luz”.

Terminal de Ómnibus y seguridad

Sin dudas es una cuestión estancada. Campana comentó que “no podemos terminar de resolver el tema. Pudimos sacar la no objeción de provincia a nación, y estoy seguro que Marina lo va a terminar sacando porque me acompañó y tiene una polenta increíble. Ahora lo que hay que hacer es pedir la no objeción de nación y la tiene que construir el municipio, sino no va a salir. Es decir que si no me das los fondos, dame la no objeción y en dos meses arrancamos nosotros”.

Y agregó que “esto tenía que estar terminado en 2010/2011, fue uno de los primeros proyectos cuando fui concejal. Después pasa el tiempo, tenés que poner una guardia, los actos de vandalismo son tremendos porque hay gente que rompe como por ejemplo en domo del parque municipal. Ya saben quienes son porque Seguridad trabaja, porque hay una central de monitoreo de 70 cámaras que había las llevamos a más de 300, porque hay una Guardia Urbana que no había y cuentan con dos vehículos y cuatro motos, y ahora vamos a incorporar más personal porque la policía es insuficiente. Es comunal pero depende de Provincia y no nos mandan efectivos, y todo eso repercute en incremento de personal. Nuestras estadísticas son buenísimas, han mejorado en los últimos años”.

Sobre la infraestructura de la actual terminal de ómnibus, el intendente dijo que “esta en un estado deplorable. Hay que sostener solo lo que es prioritario, no gastes más, por eso hay que mejorar los baños y la sala de espera”.

La Provincia

Ser de diferentes sectores políticos muchas veces trae sus consecuencias, pero en este caso no se ha dado, ya sea por la llegada del ómnibus o ambulancias. Eduardo Campana destacó que “esa es la buena relación más allá de las banderas políticas, y así debe ser. Vino una parte de fondos para la planta de oxigeno en un 70 u 80 %, una ambulancia para el Hospital, el micro para General Villegas y ahora una ambulancia para Banderaló”.

Respecto a la cuestión de si tienen papeles o no, el intendente dijo que “hay que resolverlo, porque es importante. En la gestión anterior de 20 años era todo dale que va, los papeles acá no importaban y así es como encontramos un municipio totalmente desacomodado. En una bolsa de nylon estaban las cédulas verdes de los vehículos como para que se den una idea. En este caso habrá que sentarse con la provincia para ver quien la inscribe, ellos, municipio o la cooperativa, pero sin papeles no”.

Relacionado