General Villegas: el sábado podrán desarrolarse actividades deportivas que no requieran de la presencia policial

Así lo informó la autoridad policial que precisó «siempre y cuando no sea obligatoria la presencia policial, tal el caso de los partidos de fútbol de la primera división.

Así es que, tal como estaba previsto, ese día se desarrollará de acuerdo a lo previsto la fecha de las inferiores de los clubes que conforman la Liga de General Villegas.

No obstante, la Secretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad emitió el siguiente comunicado:

a) Espectáculos: La veda electoral para «los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, quedan prohibidas durante el desarrollo del comicio y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

b) Actos y publicidad política: En este caso, la veda rige desde 48 horas antes de la iniciación del comicio (viernes 8 am) y hasta el cierre del mismo. Quedando prohibidos actos electorales, políticos, publicaciones y difusiones de encuestas y sondeos preelectorales, etc.

c) Venta de alcohol: Respecto a la venta de alcohol, la prohibición rige desde doce horas antes del comicio (sabado 20 hs), durante el transcurso y hasta tres horas de cerrado.

