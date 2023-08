Villegas Avanza: “Nosotros demostramos la voluntad política real de que las cosas cambien presentando proyectos, los demás prometen”

El precandidato a intendente por Villegas Avanza, Agustín Bilotta, acompañó a Marcelo Boschi, que se postula como consejero escolar, para hablar del trabajo en equipo que realizan con su agrupación política, en una entrevista realizada el sábado en FM Peregrina (92.9).

Sobre como tomó la decisión de participar en política, Marcelo Boschi contó que “me invitaron varias veces pero no me animaba. Un domingo pase para ver y eran como cuarenta personas, todos conocidos, de un rango de edad de entre 30 y 40 años, y me convencieron”.

“Somos un grupo muy unido y se ha sumado mucha gente nueva”, agregó Boschi. El único que se alejó del espacio fue Fernando Pasquali, quien ahora es parte importante en la lista que encabeza Juan José Tomaselli en Juntos por el Cambio.

Respecto de la campaña, Agustín Bilotta dijo que “la gente no tiene que votar al menos malo, hay que votar contenido, no el que más carteles puso o sale en los medios. Quiero debatir contenidos y no escucho muchas propuestas. Nosotros venimos haciendo un trabajo distinto, silencioso y largo”. Y agregó que “nos hemos reunido con las cooperativas de los pueblos y hay dos o tres problemas similares en todas y siendo concejales ya presentamos el 31 de julio dos proyectos para abordar esas dificultades. Escuchamos como todo el mundo, pero actuamos como no hace nadie”.

Sobre esos dos proyectos, el precandidato a intendente señaló que “uno se refiere a un acuerdo definitivo con las cooperativas sobre el alumbrado público, eso se tiene que hacerse cargo la Municipalidad y es puramente gestión. Por distintas cuestiones se empezó a delegar, las cooperativas lo empezaron a hacer y quedó así. El otro proyecto es para que se asigne un presupuesto a los pueblos para la creación y mantenimiento de nichos, las cooperativas empezaron a hacer los nichos porque los necesitaban y la Municipalidad se desentendió de ese problema”.

También otro servicio similar es la poda, “solamente la cooperativa de Piedritas lo tercerizó y después le pasa la boleta a la Municipalidad, que solo le abona el 40 %, las restantes lo hacen ellos pero le corresponde al municipio. La idea es que con el acuerdo definitivo poner un coeficiente pero que el porcentaje sea fijo, no que tengan que venir a sentarse a negociar con el de turno y siempre salen perdiendo”.

Marcelo Boschi es reconocido por su oficio y contó que “ahora muchos obreros me felicitan por ser parte de Villegas Avanza y nos dan su apoyo. Mis viejos también me apoyan porque hay que hacer lo posible para que las cosas cambien, hay que aportar nuestro granito de arena”.

Respecto de las aspiraciones para saltar del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, Bilotta señaló que “nosotros a diferencia de los demás, hemos mostrado la voluntad política de que las cosas cambien. Porque si en campaña vuelven a aparecen los problemas de siempre y tienen la posibilidad de hacer un proyecto para cambiar la problemática y no lo hacen, y prometen que lo van a hacer, porqué no lo hicieron antes”.

Sobre la labor legislativa, Agustín destacó que “empezamos enero de 2022 presentando tres proyectos importantes, no de poner el nombre a una calle o barrio. Uno era de discapacidad, caminos, y la taza de bomberos. Demostramos así la voluntad de trabajar en serio. Hay veces que no quieren debatir, no sé que pasa. Nosotros tenemos un plan de gobierno que lo empezamos a hacer en la campaña del 2021”.

“Servicios, viviendas y terrenos son algunos de los temas fundamentales. El problema de ABSA con las cloacas colapsadas y la extensión de la red de gas porque solo el 40% de la población tiene acceso. No puede ser que a Banderaló le pasa el gasoducto por el frente y es vital conectar la localidad, no son obras grandes, se pueden llegar a hacer y pronto, sin grandes costos e implementar la mano de obra local”, destacó Marcelo Boschi.

La escrituración de una vivienda es un factor muy importante. “Acá hay mucha gente que no tiene la escrituración del terreno y por eso no puede acceder al Procrear”, pero además Marcelo comentó su experiencia. “Vivo en el Barrio Plan Compartir I de calle Mitre, nos adjudicaron la casa en el 2007, recién en el 2012 la pudimos habitar y no tenemos escritura porque figura como una quinta todavía y no esta subdividida”.

Respecto a la propuesta de sacar secretarías, Bilotta dijo que “no vamos a echar gente, queremos reducir los cargos políticos. Milei dice lo mismo, que va a sacar a los funcionarios, no a los empleados públicos. Por eso nos alineamos a su equipo, que nos dio la libertad y nos dijeron armen las listas y hagan la campaña que ustedes quieran, no nos bajan ninguna línea que tengamos que respetar”.

Incluso, Bilotta contó que “el armador de la Lista en la IV Sección Electoral la llamó a Analía Balaudo, compañera de banca, y le propuso ir en el segundo puesto como Diputada Provincial y no por militancia o permanencia, sino por capacidad, y ella dijo que no. La idea es seguir construyendo desde acá”.

Relacionado