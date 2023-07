La campaña «útil» que inició Marina Justo, precandidata a intendente por la línea de Bullrich en General Villegas (VIDEO)

La actual Jefe de Gabinete viene trabajando en su precandidatura habiendo salido recientemente de los formalismos habituales en la manera de hacer política.

De allí que una vez conformada la lista inició días pasados inició la campaña con una charla que brindó el economista Agustín Etchebarne, la que logró reunir a una importante cantidad de público en el Prado Español, incluso entre el público lograr que se encontrara la lista de Villegas Avanza, el espacio de liberales que en estas elecciones se encuentran encolumnados detrás de Javier Milei.

Justo explicó que ve con buenos ojos, más allá de no estar de acuerdo en muchas cosas, poder compartir espacios comunes si se trata de sumar y adquirir nuevos conocimientos que enriquzcan las propuestas.

En ese sentido irá la campaña aseguró, adelantando que habrán otras charlas con especialistas en diferentes temas, incluso, las visitas de precandidatos a ocupar cargos legislativos como ocurrirá este viernes con María Eugenia Talerico, que va por una banca en el Senado provincial, tendrá el aprovechamiento de intercambiar ideas con los vecinos, ya que recorrerán las calles de la ciudad no solamente contando de qué se trata la propuesta, sino dando la posibilidad que los vecinos hagan sus aportes y se manifiesten.

Justo además, insiste, especialmente desde las redes sociales en que la gente se acerque al local partidario o a través de los canales tecnológicos disponibles para plantear todo tipo de inquietudes y/o necesidades.

Sin responder a las críticas que recibe de otros candidatos del mismo espacios principalmente, mantiene la respuesta auto vedada, ya que no ha hecho hasta el momento referencia alguna en ese sentido; por el contrario, se empeña en mirar hacia adelante e insiste en que si bien es parte de la Gestión Campana, ella no es Campana, y a medida que avance el tiempo hacia el mes de agosto en que se vota, podrán ir comprobando a través de sus hechos que pretende para Villegas el cambio que ella con sus decisiones y el equipo que la acompañ logrará; «ni siquiera me detendré a explicar por que no respondo algunos ataques, es tiempo que le restaré al trabajo que con el compromiso de siempre he encarado para ser la primera mujer intendente del distrito», asegura.

