«Si agarrás un recibo de sueldo de hace 20 años atrás y lo comparas con el actual son el día y la noche», sostuvo Di Giácomo luego del nuevo incremento salarial

José Di Giácomo, actual Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de General Villegas, uno de los dos gremios que representan a los empleados del Estado local, se refirió a los logros alcanzados durante esta Gestión.

Lo hizo luego d ela reunión que en la mañana del jueves mantuvieron los gremios con el Ejecutivo en el que lograron un incremento extra del 10% del 5% establecido para el mes en curso.

De este modo a lo percibido en concepto de reajustes hasta ahora se le suma un 15% en julio, un 10% en agosto y en septiembre otro 10%.

El gremialista reconoció que ha sido muy buena la propuesta y ha caído muy bien en los empleados.

Inicialmente el ejecutivo ofreció otro 5% al que los gremios se negaron por la inflación y luego, interviniendo el intendente Campana en la reunión, anunció que aceptaban otorgarle el 10%.

«Con esta Gestión el empleado municipal tiene que estar muy conforme, sin dejar de admitir que hay cosas aún pendientes», expresó y repasó que «el intendente nos devolvió el 3% de antigüedad, nos devolvió un presentismo móvil que en la Gestión anterior (de Alegre) el valor de ese ítem era de $ 140; así fue durante 20 años.

Actualmente paleros y camioneros cobran bonificaciones, de $ 5.000 el palero y de $ 10.000 el camionero, además al cumplir 25 años de servicio se cobra una bonificación equivalente a dos sueldos. A eso se le deben sumar las recategorizaciones y los nombramientos; son muchas cosas que si agarrás un recibo de sueldo de hace 20 años atrás y lo comparas con el actual son el día y la noche», remarcó.

«Por ese motivo hay que seguir trabajando, por nuevos beneficios, por eso fue presentado la semana anterior el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que tiene algunas modificaciones, entre ellas, a los 30 años, cobrar 4 sueldos y a los 35, que es cuando se está en el tramo final antes de la jubilación; serían 6 sueldos. Se pretende también un incremento en la antigüedad que pasaría del 3 al 3,5%».

Estos puntos son materia de discusión, pero siempre en buenos términos, dijo Di Giácomo.

Al ser consultado si apoyarían a alguno de los precandidatos que compiten en estas elecciones, aseguró que no.

«Nosotros estamos acá para luchar por los empleados municipales, no tenemos bandería política, creo que los dos sindicatos nos hemos propuesto que en el recibo de sueldo se refleje todo lo que hemos conseguido.

Y eso que hemos conseguido no lo abandonaremos, no dejaremos que nos lo quiten, porque he escuchado a un exintendente que viene por el 3%, por las 48 horas, eso es algo que no debería haberlo sacado nunca porque son logros de los empleados, un peronista no le puede quitar al trabajador, un peronista tiene que luchar por la clase trabajadora; y él diciendo ser peronista, por el exintendente y precandidato al mismo cargo, nos dejó con un régimen de 30 horas y un básico que era muy pobre.

No nos importa quien gane, seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores y no permitiremos perderlos, nosotros estamos para ayudar al empleado municipal», concluyó.

