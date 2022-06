General Pinto- Triquinosis: cuidados y obligaciones para quienes manipulan y consumen carne de cerdo (VIDEO)

El médico veterinario titular de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad, Juan Cruz Librandi, habló de las obligaciones que asisten a quienes faenan carne de cerdo, especialmente para consumo familiar. Del mismo modo los cuidados que deben tener aquellos que consumen chacinados, sobre todo de procedencia fuera del distrito.

El distrito no ha registrado casos de la enfermedad, y el funcionario reconoce en esto la responsabilidad con la que se manejan quienes faenan. Esta es una época en la que comienzan a elaborarse chacinados, en su gran mayoría para consumo familiar; es una tradición que muchos conservan.

El análisis es simple y en cuestión de horas se dispone de los resultados, respecto a las obligaciones no son engorrosas, por el contrario, mínima, por lo que no hay justificativo para no realizarlas porque, teniendo en cuenta ese detalle, el daño que se puede causar es muy grande, incluso llegar hasta la muerte.

La herramienta más poderosa es la prevención y allí pone el foco el área a su cargo que desde hace un tiempo comenzó a difundir horarios, días y lugares para acercar las vísceras de los cerdos a faenar y el manejo a tener en cuenta para evitar inconvenientes.

