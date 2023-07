José Tomaselli: «Mi candidatura seguramente es un acto de justicia hacia el radicalismo» (VIDEO)

El precandidato a intendente por la UCR de General Villegas ya está jugando fuerte en el escenario que le plantea el espacio dentro del cual compite en las PASO, Juntos por el Cambio y por esa razón, sabiendo que no es momento para tibios, cada vez que se le pregunta por su todavía socio aunque no se hablen, el resultado de la gestión que él acompaña desde el 2015 o la candidata que, asegura, eleigió el intendente arbitrariamente, José Tomaselli, no da vueltas.

Así fue que en la entrevista realizada en la mañana de FM Peregrina (92.9), el actual presidente del HCD dijo que rompió la relación la manera en que el intendente eligió su propia candidata, «fue una persona a la que tiraron arriba de la mesa y cayó ahí», en referencia a Marina Justo con quien se encuentra compitiendo en las PASO. Tomaselli reconoció que de haber decidido Campana ir por un tercer período, teniendo todo el derecho luego de haber ganado las dos elecciones en las que se presentó, lo habría acompañado, «pero no tenía el derecho a ningunear a la Unión Cívica Radical», remarco, considerando que su partido es el socio más importante y por el que llegó a convertirse en intendente, incluso es el que lo ayudó a sostenerse durante estos siete años y medio que lleva de gestión. «Yo nunca lo abandoné, incluso en este momento, en el Concejo Deliberante yo soy un concejal del espacio», aseguró.

Tomaselli lleva 40 años militando dentro de la Unión Cívica Radical lo que considera un mérito, dado que cambiar o cambiarse según la conveniencia quita identidad, «la política puede cambiar, pero no cambio mis principios, no cambio me pedigree, nací radical», argumenta y agrega que puede haber alianzas, pero eso no significa resignar , perder o negociar la identidad radical que en este momento reafirma con contundencia.

«Para mi la palabra es más importante que un papel, un papel se rompe, la palabra no».

Acerca de la lista que encabeza, el precandidato sostuvo que como grupo están bien, sabiendo que están preparados y con la experiencia necesaria como para haber decidido encarar el desafío que significa gobernar y transformar General Villegas.

Al referirse al estado en que se encuentra el distrito, y teniendo en cuenta que él es aún parte de una gestión a la que critica; al marcarse ese detalle, explica que el que cambió fue el intendente porque es el que tiene la decisión y recordó que en su paso de manera interina por el cargo tomó medidas que tuvieron positivamente su resultado, sin embargo fue por un período corto. Con ello una vez más, Tomaselli intentó marcar las diferencias que tiene Campana y que fueron poco a poco desgastando el vínculo hasta la presentación de la Jefe de Gabinete como precandidata a sucederlo.

En ese sentido dijo que esas medidas fueron producto de su recorrida por la ciudad y los pueblos, lo que le permitió ver lo que era necesario cambiar, no esperando a que se lo cuenten, enfatizando en que esa es su impronta (otra diferencia que hizo notable con el intendente).

«Quiero que en la Gestión haya más acción, quiero que lo que se dice se haga, quiero eficiencia y agilidad en las cosas. Si venís con un problema que te vayas con la solución. Esa es mi premisa».

«El radicalismo es dinámica, es lo que necesita Villegas».

El precandidato radical, habló de la conformación de la lista en la que los primeros lugares los ocupan representantes de otros espacios, y asumiendo las observaciones que al respecto tuvo, explicó los motivos, basándose en la pluralidad que profesó en el armado del acuerdo que sostiene lo convertirá en el próximo intendente.

También aseguró, entre otros beneficios para la gran masa de trabajadores municipales, que no tocará el 3% de antigüedad que lograron recientemente; «ese beneficio se los dió Ballari, luego Alegre se los quitó y durante este Gobierno volvieron a tenerlo, ese es el valor que tiene conocer la historia», manifestó apelando nuevamente a su trayectoria en la militancia política.

Varios fueron los temas que abordó en un encuentro en el estudio que se extendió por unos 30 minutos y aparecen reflejados en su totalidad en la nota publicada a continuación.

