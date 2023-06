Este jueves se entregan las viviendas de Cañada Seca

Así lo confirmó el Arquitecto Luis Balaudo, Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, a Distrito Interior. El funcionario explicó que de las 15 unidades habitacionales se entregarán 12, debido a que tres no están en condiciones de acceder dado que no cumplieron con lo establecido; de todos modos esos casos, sobre los que no se explayó de manera concreta, están en manos de Legal y Técnica que es la que avanzará sobre los particulares.

A las 11:00 hs. está prevista la entrega de las llaves a los adjudicatarios que aguardaron por años este momento el que se vio retrasado por diferentes motivos, que Balaudo consideró dejar atrás y mirar hacia adelante, al considerar que lo importante es que las viviendas ya estarán en posesión de sus dueños.

Cabe destacar que las casas iniciaron en la Gestión Alegre, continuaron con Horacio Pascual y desde entonces aguardan su conclusión.

El Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial habló de entrega parcial debido a que solo faltan detalles menores para considerarlas culminadas totalmente, aún así pueden considerarse habitables.

Balaudo agregó que el adelantamiento de este acto no tiene que ver con el año electoral, al ser consultado por este punto, dijo que el incendio de una casa días pasados en los que una de las familias adjudicatarias se vio seriamente afectada aceleró los tiempos, haciendo que, consensuado con distintos actores sociales, se dispusiera que fuera este 22 de junio.

