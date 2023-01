Empezó como un torneo de amigos y se convirtió en el gran Gordo de Navidad (por José Luis Pelosi *)

Fines de 2004 un grupo de Estudiantes al terminar la secundaria se iba a estudiar a diferentes lugares, «alejo» Cabezas e Ignacio Mayorga entre otros, deciden realizar para fin de 2005 un torneo de fútbol dónde cada uno presente un equipo con la excusa de un reencuentro. Así comienza su crónica «Pepe» Pelosi, quien dedicó estas líneas a un verdadero fenómeno social que se mantiene multitudinario cada año y podría ser comparado, mirando muchos años atrás, con la llegada del tren en el que ese momento lograba reunir a la población en el andén. Por entonces no había muchas más oportunidades para el encuentro, pero hoy que de manera presencial y sobre todo virtual, abundan estas oportunidades, es realmente destacable lo que logra el GDN.

En 2005 el lugar de encuentro fue el ex Tiro y Karting, desde 2007, Centro de empleados de comercio, el primer equipo campeón fue Portón Berde (si, con B larga) los torneos esos en el ex Tiro y K. se hacían en horarios vespertinos por falta de iluminación artificial, se jugaron ahí en 2005/06/07/08/09/10 y 2011, total 7 torneos,aún sin el auge de los últimos 7 años, claro está.

El subcampeón del primer torneo fue Demencia que en 2006 se tomó revancha y fue campeón.

En 2012 el torneo se traslada a una cancha de un equipo de la Liga, fue en Sportivo, también en horario vespertino por falta de luz artificial, Sportivo inaugura dicha iluminación en 2016. El Campeón ahí fue Banana Sticks equipo este que ahí fue tricampeón ya que había ganado en el C. E. C los torneos 2010/11.

En 2013 se comienzan a realizar los torneos ya de tarde noche, la cancha elegida fue la de Eclipse Villegas, el campeón fue «15 de Junio» este equipo fue quien perdió la última final ante Capricho F. C en Diciembre de 2022. En 2014 se vuelve a jugar en cancha de la «maquinita», el Campeón fue «Ronca la Polla» equipo este que volvería a ser campeón en 2015, pero ya en las instalaciones del Club Atlético Villegas y con el torneo ya «profesionalizado» por así decirlo, con muchísima asistencia de espectadores, familias, jóvenes,etc. En 2016 se vuelve a las instalaciones del Raúl Malbrán, el campeón fue Niupi F. C . En 2017 y 2018 la cancha elegida fue la de Eclipse, Rubro 59 y Ronca La polla los campeones , Ronca La polla alcanza en títulos a Banana Sticks aunque no de manera consecutiva cómo lo fue este último equipo en su momento, ambos son los más ganadores con 3 en sus vitrinas. En ese 2018 fue el último disputado en el «coloso de barrio Parque», ya en 2019 se vuelve a Atlético, ese año peligró el torneo por una gran cantidad de lluvia caida durante la Nochebuena, tengo videos propios de como se saca el agua del campo de juego y finalmente el certamen se jugó. Chumbimba fue el campeón. Si la memoria no me falla, fue una final dramática que finalizó 3 a 3 y se define por penales, igual pongo un *. En 2020 fue un torneo virtual por la pandemia , 22 del loco el ganador y Chumbimba el subcampeón. Se vuelve a disputar en el Raúl Malbran en 2021 y Capricho F. C es el campeón y el mismo equipo de la «pantera rosa» repite a fines de 2022 y es bicampeón, en el último certamen ganó Semifinal y final mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal y en ambos casos en el arco que da a calle Vieytes, tras sendos empates 1-1 y 0-0 .

Grageas: en 2014 se suma el pilar «solidaridad» dónde se empiezan a realizar donaciones a distintas entidades del partido.

Guillermo Campana, Máximo Simondi y Giafranco Ronca (dt) los más ganadores con 5 títulos, 3 con Ronca La polla y 2 con Capricho F. C. Juan Cruz Martínez jugó 4 ediciones y ganó las 4 con 3 equipos diferentes, los últimos 2 con Capricho.

Mejores arqueros elegidos a través de los años, Cesar Páez, Matías Gattuso (ambos clase ’82) hoy uno es DT y Matías colgó los botines a fines de 2022 de la Liga de fútbol. Federico Abadía ex inferiores de Boca fue elegido 2 veces como el mejor arquero ,

también Manuel San Miguel, actual arquero de Atlético Villegas.

La noche del 30 de Diciembre de 2022 se registra la mayor cantidad de espectadores en el GDN, se estima a través de los contadores que hubo entre 10 mil y 11 mil espectadores, para dato curioso, el 12 de Octubre Boca Jrs jugó por el torneo de La liga profesional de fútbol en Junín ante Sarmiento, estuve presente y hubo entre 17 y 18 mil espectadores en el estadio «Eva Perón».

Quienes son los organizadores del gordo?

Alejo Cabezas y Ignacio Mayorga fundadores del torneo. Ellos junto a Tomas Celichini, André Courreges ,Ramiro Cuenca y Victoria Mayorga los organizadores actuales.

* José Luis Pelosi (Pepe)

Fanático de Boca e historiador reconocido de (y por) este club, periódicamente luego de búsquedas minuciosas de datos publica historias que resultan «coloridas» sobre el deporte y acontecimientos sociales. Ex arquero de fútbol. Colaborador, en este caso con Distrito Interior.

En la portada: los equipos femenino y masculino ganadores de la edición 2023

