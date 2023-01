GENERAL VILLEGAS: UN JOVEN RECIBIÓ FERÓZ GOLPIZA A LA SALIDA DE UNA FIESTA – imágenes sensibles (VIDEO)

El video de apenas segundos comenzó a circular esta tarde por los celulares, principalmente de los jóvenes, que al igual que cualquier persona (con algo de sentido común) no salen de su asombro al verlo.

Así fue como este material nos llegó a través de un lector (3388 672080).

Inevitablemente al ver las imágenes que claramente se aprecia fueron registradas en uno de los pasos a nivel de nuestra ciudad, aseguran que a la salida de una fiesta que se llevó a cabo en uno de los estadios de fútbol, traen a la mente lo ocurrido con Fernando Baez Sosa, sobre todo por la saña con que la víctima, luego de ser abrazado y tirado al piso, incluso en apariencia sin posibilidades de reaccionar sigue siendo golpeado.

Debemos agregar que hay otra persona que en apariencia intenta detener al agresor y recibe también golpes por parte de otro participante.

Cabe destacar que el video tiene una mínima intervención de edición para evitar, como establece la Ley, esfumándolo.

Realizadas las consultas a la Policía, el encargado del fin de semana informó la aprehensión de dos personas de sexo masculino, ambos de 20 años por «desorden en la vía pública», pero no vinculados, en principio a este hecho, de la que en particular no existiría denuncia.

La autoridad policial indicó a Distrito Interior que sí estaban al tanto, incluso habrían intervenido en diferentes disturbios, pero ninguno con estas características.

Dado lo explícito de lo que publicamos, no queda nada por agregar, simplemente invitar a toda la comunidad a la reflexión; teniendo en cuenta que además del asesinato del jóven por el que hay 8 acusados están siendo enjuiciados, sino porque General Villegas acaba de despedir a Diego Gastón Córdoba, de 21 años, quien murió luego de agonizar producto de un golpe que le provocó la caída de la moto en la que huía de su agresor.

La sociedad se muestra en la teoría conmocionada por estos hechos, uno tan cercano; pero en la práctica, no hemos aprendido nada (aún).

Relacionado