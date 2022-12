Una criatura sometida al diagnóstico por imágenes luego del choque entre una moto y un automóvil

Cerca de este mediodía colisionaron en la esquina de las calles Vieytes y San Martín,.frente a la plaza del mismo nombre, un monovolumen y una moto, como consecuencia un menor de edad y una mujer mayor, ambos ocupantes de la moto, debieron ser llevados al hospital.

El rodado mayor, una Chevrolet Cruze circulaba por San Martín, conducido por un hombre, la moto lo hacía por Vieytes.

En la intersección y por causas no establecidas colisionaron, lo que provocó la caída de quienes se movilizaban en la Yamaha Crypton 110 cc. (hasta el momento no se especificó si eran dos o tres personas), debiendo ser asistidas y traslados al hospital una mujer y un menor; este último, dado los golpes recibidos, era sometido al diagnóstico por imágenes, aparentemente de manera preventiva ya que no revestiría gravedad su cuadro.

Dada esta situación y luego de un largo lapso, los rodados permanecían en el lugar.

Relacionado