El HCD destacó anoche la labor de Germán Piñas, villeguense que se desempeña como profesor investigador en Utah, Estados Unidos

Fue a partir de un Proyecto de Resolución presentado por la concejal Cristina Liprandi, del Frente de Todos, en el cual destaca la labor e investigación del científico oriundo de General Villegas, Germán Piñas, quien reside en Utah, EEUU, donde en la Universidad de ese lugar.

En su exposición ante sus pares llevada a cabo anoche, jueves 13 de octubre, expresó:

«En este nuevo proyecto que hoy traigo al recinto, esta vez para destacar la labor y entrega de otro villeguense exitoso y un ejemplo a emular, el Doctor en Microbiología, German Piñas, quien dedica sus días desde hace años a la identificación de nuevas terapias para combatir la resistencia de los microorganismos Escherichia Colis y Estreptococus Pneumonía a los antibióticos, para así salvar miles de vidas en todo el mundo, podemos vislumbrar, como ya lo hicimos con el anterior proyecto que destacó la labor de otro villeguense, el Biólogo Kini Roesler, como estos hijos de General Villegas, cada uno desde su ámbito, pero con factores comunes como el esfuerzo, la disciplina, entrega y entusiasmo, han logrado destacarse mundialmente. Este nuevo proyecto no solo tiene por objeto destacar a la persona, sino su labor y camino.

Son muchos los villeguenses, me atrevo a decir la mayoría, que no conocen la labor e historia de nuestros cientificos villeguenses. Es nuestra tarea con este proyecto hacerlos conocer, pero sobre todo, llevar estas historias de vida, a nuestros colegios primarios y secundarios. Son historias dignas de conocerse, pero aún más importante, es que nuestros niños y adolescentes sepan que los egresados del sistema publico educativo argentino, son científicos reconocidos en el mundo como Germán, o merecen galardones como el Oscar Verde que recibió Kini, a quien no solo destacamos aquí, sino en la Cámara de Diputados de la Provincia. Les pido acompañen este nuevo proyecto, para que nuestros jóvenes sepan que es posible, es posible con disciplina y constancia, es posible con mas y mejor escuela publica».

El Proyecto que fue aprobado por unanimidad

VISTO

Las investigaciones del Villeguense Germán Eduardo Piñas, Doctor en Microbiología y Licenciado en Bioquímica Clínica, centradas en las bacterias patógenas humanas Streptococcus pneumoniae y Escherichia coli. S. pneumoniae, ampliamente difundidas por la comunidad científica internacional, y

CONSIDERANDO

Que el Doctor Piñas es egresado del Colegio Nacional de nuestra ciudad, con posterioridad obtuvo el título de Licenciado en Bioquímica Clínica en la Universidad Nacional de Córdoba, para finalmente doctorarse en Microbiología en la misma universidad.

Que el rendimiento académico del Doctor Piñas, le valió la mención de honor al desempeño académico otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba en el año dos mil tres.

Que el mentado investigador realizó todos sus estudios en el sistema educativo público y gratuito de la República Argentina, siendo un cabal ejemplo de la excelencia del mismo.

Que en su calidad de investigador en el año dos mil dieciocho recibió en la Conferencia de Investigación “Gordon”, en Ventura California, Estados Unidos de América, el premio al mejor trabajo científico, por su investigación titulada “Traducción Sensorial en Microorganismos”.

Que la Asociación Americana de Microbiología lo distinguió en los Estados Unidos de América con el premio a la mejor charla científica en el encuentro de Mountain Branch en Salt Lake City, Utah, en dos mil dieciséis por su conferencia titulada “Origen de la alta cooperatividad del señalamiento por quimiorreceptores bacterianos”.

Que entre los años dos mil cinco y dos mil once recibió sendas becas doctorales y post doctorales por parte del CONICET en la República Argentina.

Que el Doctor Piñas es autor de múltiples artículos científicos publicados en revistas especializadas como “Journal of Bacteriology”, “Science Signaling” o “Journal of Antimicrobial Chemotherapy”.

Que las investigaciones del Doctor Piñas se han centrado en las bacterias patógenas humanas Streptococcus pneumoniae y Escherichia coli. S. pneumoniae, las cuales constituyen un problema para la salud publica global, sobre todo en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, en los cuales causa enfermedades que ponen en riesgo la vida como meningitis, neumonía y bacteriemia.

Que el objetivo primordial de sus investigaciones ha sido, además de la contribución al conocimiento de las enfermedades causadas por estos dos microrganismos, la identificación de blancos moleculares que permitan el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas para combatir la resistencia antibiótica de estos microorganismos.

Que dicho trabajo es digno de ser divulgado en toda nuestra comunidad por su importancia para la salud y su impacto global.

Que los reconocimientos obtenidos por el Doctor Piñas merecen ser conocidos y divulgados en nuestra ciudad para ser emulado por los jóvenes que hoy cursan estudios primarios y secundarios, a los fines de vislumbrar las posibilidades que otorga el sistema público educativo argentino, y como reconocimiento al esfuerzo, trabajo y constancia como valores destacados en el desarrollo del ser humano.

Que son numerosas las instituciones nacionales como el CONICET, e internacionales como la Asociación Americana de Microbiología, las que destacan la labor del Villeguense Piñas.

Que la tarea desempeñada por el investigador Piñas nos enaltece como sociedad y nos enorgullece como villeguenses.-

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS , ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN

Art 1.-Reconózcase el trabajo desempeñado por el científico e investigador Germán Eduardo Piñas, oriundo de la Ciudad de General Villegas, quien ha generado tras largos años de investigación, un aporte a la ciencia a través de su trabajo reconocido, tanto a nivel nacional, como internacional, generando conocimiento para el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas.

Art 2.-Envíese copia al investigador Germán Piñas.

Art 3.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial de resoluciones, cúmplase y archívese.

Relacionado