El intendente de Ameghino anunció la desvinculación de la Secretaria de Salud y el Director del Hospital Municipal, luego de las denuncias

En su primer discurso como intendente interino, Nahuel Mittelbach anunció que aceptó la renuncia del Director del Hospital Municipal y de la Secretaria de Salud. Admitió que tomo esta decisión “con la firme vocación de darle lugar a la actuación de la justicia y también para llevar tranquilidad a nuestra institución hospitalaria”.

“Se han suscitado una serie de hechos e investigaciones en el Hospital Municipal de nuestro distrito sobre temas que giraron en torno a una primera denuncia penal que derivó en un allanamiento el día 20 de septiembre, donde se investigaba y se investiga un hecho de una cirugía y también si ese tipo de cirugía se encontraba permitida en nuestro hospital”, comenzó diciendo Mittelbach.

Detalló también que “Al día siguiente de esos allanamientos el municipio tomó cartas en el asunto iniciando las actuaciones administrativas correspondientes para determinar cómo se dieron las cosas”.

“Ya cerca de fin de mes – agregó -, se inició otra denuncia, esta vez por parte del propio municipio por parte del intendente, al advertir que se encontraron una serie de datos en los aplicativos de la obra social IOMA, en donde surgían prestaciones a cargo del mismo profesional denunciado que no habían sido realizadas”.

Explicó también que los días 26 y 27 de septiembre se realizaron dos procesos de allanamiento más en el hospital en búsqueda de demás historias clínicas para determinar si hubo más intervenciones de este tipo.

Como parte de la investigación en curso se han citado a funcionarios municipales y empleados a prestar declaración testimonial. “Siempre, por supuesto, poniéndose a disposición y compareciendo y cumpliendo con la solicitud de la justicia como desde el primer día. Se dejó en claro que había que darle lugar a la actuación de la justicia para conocer cuáles son las responsabilidades que alcanzan a cada uno”.

Renunciaron el Director del Hospital y la Secretaria de Salud

Anunció también que “en este contexto y con la firme vocación de darle lugar a la actuación de la justicia y también para llevar tranquilidad a nuestra institución hospitalaria, decidí aceptar la renuncia tanto del director del hospital municipal, el doctor Martín Álvarez, como también de la Secretaria de Salud, la doctora María Amalia Simonetti”, detalló Mittelbach.

En línea con esto admitió que “Me toca hacerlo con el profundo dolor sabiendo que se trata de personas que han puesto toda su vocación y compromiso para la mejora de la salud pública de Florentino Ameghino a lo largo de estos años”.

Adelantó también que “El profesional médico cirujano que llevó adelante este procedimiento que se investiga desde el día de hoy no realizará más procedimientos en el quirófano del hospital municipal”.

“Con estas decisiones – insistió Nahuel – queremos reafirmar nuestro compromiso para con la justicia y para con el conocimiento de la verdad y las responsabilidades de cada uno”. Ante la salida del Director del Hospital, quién estará al frente del mismo de manera interina es el doctor Carlos Reussi.

“Como muchos sabrán – dijo Mittelbach – el doctor Carlos Reussi se desempeña como médico de nuestro hospital desde hace ya más de 10 años. Es un médico especialista en cardiología y deportólogía, con una amplísima y destacada trayectoria a lo largo de su carrera”.

Cambios en el Gabinete

El intendente interino adelantó cambios en su gabinete. “Me estará acompañando en la gestión como jefa de gabinete, la licenciada María de las Nieves Foresi”. La Licenciada Foresi ya formó parte de esta gestión siendo Secretaria de Salud primero y luego se desempeñó como Directora de Producción.

“La sociedad no confía en sus gobernantes”

Reconoció Mittelbach además que “Vivimos un momento de agotamiento de una sociedad que en general ya poco confía de sus gobernantes y esto es algo que acarrea como deuda a nuestra democracia desde hace décadas. Y, particularmente profundizado por la crisis económica, nos obliga a mirar con mucho cuidado de las circunstancias y actuar con mucha coherencia”, aseguró.

Al momento de analizar lo que viene para su gestión afirmó: “Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para continuar con diversos proyectos que vienen en camino y que nos toca continuar”. Puso énfasis en destacar la relevancia que tienen para el desarrollo social “las políticas como el acceso a la tierra para la primera vivienda. Vamos a trabajar para avanzar y concluir gestiones ya iniciada por el intendente Calixto Tellechea ante el gobierno de la provincia”.

Por último, consideró como “urgente” el armado del presupuesto. “Son los meses en donde vamos a definir el presupuesto para el año que viene”. “Y también junto con eso – agregó – nos predisponemos a revisar el esquema impositivo local, porque creemos que debemos simplificar esta legislación y avanzar en eliminar muchos conceptos, tasas, derechos que la verdad es que poco contribuyen al desarrollo del comercio de la industria del sector productivo”.

Para finalizar remarcó: “Desde este nuevo rol que me toca asumir como intendente, quiero agradecer y destacar profundamente la oportunidad que me ha brindado Calixto, a quien he acompañado en estos años y que ahora no dudo que él me acompañará en lo que se viene”, terminó diciendo Nahuel Mittelbach.

