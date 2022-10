General Villegas: la EP N° 17 fue la única autorizada para extender una hora más la jornada escolar

La media todavía aún no tiene fecha de aplicación; si bien se espera sea implementada en octubre, restan definir algunos aspectos, como el de los auxiliares que deberán sumar una hora más a su jornada para dejar en condiciones de limpieza el establecimiento para el turno siguiente.

Los alumnos del turno mañana ingresarán a las 7:00 y se retirarán a las 12:00 y los de la tarde permanecerán en el colegio desde las 13:00 hasta las 18:00.

En esa hora que se agrega los alumnos trabajarán en las áreas de Práctica del Lenguaje y Matemáticas y su aplicación puede ser decidida por el docente, siempre respetando lo establecido desde el Ministerio.

Hoy el principal planteo es de los padres que ven en esta medida una alteración a la rutina establecida para sus hijos que concurren a diferentes actividades extraescolares, generalmente a partir de las 17:30/18:00 hs; en ese sentido, las autoridades del colegio estiman que los clubes y otras instituciones lo contemplarán y modificaran sus horarios, sin embargo admitieron que para lo que resta del año serán flexibles desde el colegio hasta que todos puedan organizarse.

En cuanto al acatamiento de este nuevo esquema, no todos los docentes de la escuela 17 son parte, ya que, no siendo por el momento obligatoria, hay quienes no aceptaron, basando su negativa en que se encuentran dando clases en otros establecimientos educativos.

Iniciar con una hora más de clases al terminar el año, consideraron Florencia Sánchez, la Directora y Vanina Medina, Vicedirectora, facilitará las cosas para el inicio del ciclo lectivo 2023 porque permitirá que el sistema esté aceitado; por otra parte existe una Ley de Educación Nacional que establece la jornada extendida y todo indica que en esa dirección está marchando la educación del futuro en la Argentina, concluyeron.

