Incendio en la sala de máquinas de EDEN General Villegas, el servicio funciona normalmente, expresó el gerente local

Esta madrugada, alrededor de las 6:30 hs. luego de una fuerte explosión se produjo el incendio que afectó una de las celdas en la sucursal local.

Las causas no fueron establecidas, explicó Alejandro Branchessi, Gerente en General Villegas esta mañana en comunicación con FM Peregrina (92.9), quien dijo que las tareas internas se siguen llevando a cabo dado que el daño fue serio.

Como consecuencia la atención al público se ve afectada dado que las oficinas no cuentan con servicio eléctrico, por lo tanto los trámites vía on line no se pueden realizar; «atendemos al público pero solamente consultas», explicó Branchessi, quien sugirió ante cualquier inconveniente hacer uso de los medios con los que cuenta la empresa para los usuarios, la APP, el 0 800 o el Whatsapp.

Por otra parte, destacó la rápida restitución del servicio eléctrico pudiendo antes de las 7:00 hs. recuperar la normalidad en ese sentido, «el corte total se hizo preventivamente hasta que la situación estuvo controlada», agregó.

Consultado acerca de algún nuevo corte que pudiera darse debido a las tareas internas, respondió que por el momento no está previsto.

Relacionado