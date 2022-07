GENERAL PINTO – IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: provocaron serios destrozos en la obra del acceso antes de que sea inaugurada

Una lectora envió a Distrito Interior estas fotografías en las que se observa al menos una columna del alumbrado público derribada, la que contaba con el cabezal LED, para denunciar el daño provocado.

«Esta obra todavía no fue inaugurada y ya comenzaron a dañarla, no les importa nada o les molesta», expresó acerca del alumbrado y bicisenda que une el cementerio y nuevo corralón municipal con el acceso Guerino Volpe, agregando que las imágenes las tomó hace unos días pero dudaba en enviarlas, pensando que «tal vez había sido bajada por alguna cuestión en particular, pero en realidad ha sido derribada, como si la hubiesen empujado con algo», aseguró.

«Por lo que pude averiguar la chocaron y se escaparon», «Esto es de todos y no es justo que nadie haga nada», concluyó.

El compromiso asumido desde el medio, en este y todos los casos, es que ante las inquietudes planteados por los seguidores, informaremos al respecto.

Para enviarnos tu material, inquietud o denuncia hacelo al 3388 672080.

