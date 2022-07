‘Este mes trabajé para otros», la amarga experiencia de una docente jubilada de General Villegas

Entre la bronca, la impotencia, le sumo la indecisiòn de publicar en redes, pero lo hago para que estèn atentos, aunque siempre tome recaudos, esta vez lo que tanto dicen en los medios….me toco!

El dia mièrcoles 20, dia del Amigo (de lo ajeno pareciera), entro al Homebanking por una compra que habiamos realizado, y me llama la atenciòn en los movimientos de la tarjeta de dèbito (cuenta sueldo docente), una compra en Pedidos Ya, uno de Grido y otro de Sushi….Sorprendida sigo mirando , y me encuentro con muchisimos gastos que obviamente no eran mias: Telecentro, Direct TV, EDESA de Salta, Gob de Cordoba, Netflix ( que lo tengo por crèdito, no debito) y muchas mas que no tenian identificaciòn de otras ciudades. Una suma mas que importante que duele, y mucho

LLamo a los telèfonos proporcionados por Banco Provincia de Bs As, los cuales respondieron ràpidamente y en primer lugar bloquean la cuenta. A la mañana siguiente concurro a la sucursal local, donde tambièn me atienden muy bien, ahora queda que identifiquen y resuelvan, para si esto sucede, me devuelvan los gastos….( no quiero ser pesimista que con esta inflaciòn cobrare el 40 % con suerte).

Lo anècdotico fue un Sr joven que me llamo de Investigacion de fraude, cuando le pregunto como podia haber sucedido, me explica que estan clonando las tarjetas o copiando los datos, y » que tambien pasa que hay mucha necesidad». SIC. Imaginen lo que comprendo las necesidades….Nos robamos entre nosotros seria????

Para prevenciòn no puedo aportar nada, en este momento creo que lo mejor sera usar efectivo…..evidentemente las compras por debito ya sea en comercios o pagar servicios con la misma….NO es seguro. Crei que no pasaban en nuestra ciudad, y quiero creer que no fue copiada en comercios locales, mas seria mi bronca.

A cuidarse! revisen diariamente los movimientos!

Este mes … trabajè para otros.

La autora de este posteo realizado en sus redes es Cristina Cumella,docente jubilada, quien como expresa, dudó en hacerlo público, pero tratándose de una maniobra de la que cualquiera puede ser víctima, finalmente lo hizo público.

Relacionado