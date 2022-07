El HCD se reúne hoy con especiales expectativas en los fondos que el municipio podría dar a los cuarteles de Bomberos del distrito

El Proyecto fue presentado por el bloque de Villegas Avanza y establece una modificación en la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Seguridad y Defensa Civil cuyo hecho imponible es para solventar los gastos que demandan las prestaciones del servicio de prevención y seguridad pública y la actividad de los cuerpos de Bomberos Voluntarios del distrito.

Actualmente el total del porcentaje que surge de lo recaudado está destinado a la Policía. Unos $ 44.000.000 que de lograrse el cambio, pasarían a ser divididos, el 60% para la Policía y el 40% restante para los Bomberos; de este último porcentaje, el 80% sería distribuido en partes iguales entre los 7 cuarteles del partido de General Villegas y el otro 20% otorgado de acuerdo a la jurisdicción de cada uno, lo que representa para el voluntariado del Partido unos $ 17.000.000 aproximadamente,

El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ordenanza, fijando dicha forma de distribución de recursos entre los cuarteles reconocidos y los que en el futuro pudieran crearse y las obligaciones de estos para con el Municipio respecto a la rendición de cuenta del dinero aportado.

Hasta este punto y en la teoría no debería haber inconvenientes para hacer efectiva la modificación del Artículo 1 de la Ordenanza N° 4557 pero la realidad es que desde su presentación no ha generado sino discusiones que incluso, y por lo bajo, ponen en riesgo la contribución que hoy reciben de manera establecida y sistemática dos cuarteles como lo son el de la ciudad cabecera y el de Bunge; el primero con el pago de los cuarteleros y el gasto de la luz; el segundo con un cuarteleros, todos empleados municipales. A su vez se contemplan las ayudas extraordinarias que el Estado Municipal pudiera otorgarles en carácter de subsidios de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir ante necesidades como pintura de las instalaciones, etc.

Detalles éstos que podrían estar en riesgo de aprobarse la Ordenanza este jueves que tendría tratamiento en el recinto, si es que supera el tratamiento previsto para esta noche en la reunión de Comisión que dará comienzo a las 20:00 hs.

Al tratarse de una entidad como Bomberos Voluntarios, difícilmente se atente pública u oficialmente contra su bienestar, cuya mejorías o perjuicios impactarán también en la comunidad que los acompaña y por y para la cual existen; sin embargo este martes sobrevolaba, luego de alguna manifestación por parte de un edil oficialista, la idea de quitar esa ayuda que actualmente se les otorga, dado que pasarían a percibir unos $ 2.000.000 cada uno, además del porcentaje por cobertura siniestral.

En ese contexto se tensó la previa a la reunión en la que Villegas Avanza tendría el apoyo del resto de la oposición y podría introducirse alguna modificación al Proyecto original.

Otro caso en el que el tiempo tiene la respuesta. SEGUIREMOS INFORMANDO

