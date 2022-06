Con el cuento del tío engañaron esta tarde a una conocida vecina de General Villegas, le habrían hurtado joyas

La mujer de unos 90 años habría recibido un llamado telefónico en su casa de la calle Alberti, en cercanías del Prado Italiano, mediante el cual le habrían manifestado que un familiar se encontraba atravesando un inconveniente, por lo que le solicitaba dinero.

Inocentemente la mujer le habría manifestado que carecía de billetes, pero que contaba con otros elementos de valor, los qie les habría ofrecido para sortear el problema.

Acto seguido, una persona, presuntamente un hombre, habría pasado a retirar lo que serían joyas.

Realizadas las consultas, Distrito Interior supo que la Policía tomó conocimiento de manera informal del hecho y se encuentra a la espera de la radicación de la denuncia que hasta el momento no fue realizada; no obstante, hasta pasadas unas horas de lo ocurrido la familia no había decidido llevarla a cabo.

Este caso en particular y dado el lapso transcurrido desde que fue cometido, la persona que llevó adelante el retiro del botín podría permanecer en la ciudad, si es que no está radicada en general Villegas; para ello serán fundamentales las imágenes que devuelvan las cámaras de seguridad públicas y privadas.

