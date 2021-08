Horacio Pascual: «Muchas veces pensé si seguir o no en ABSA, pero siempre me gustó buscar la solución, y ésta no podía dejarla por la mitad»

El actual presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, precandidato a concejal por el Frente de Todos y uno de los Directores de ABSA, anunció el llamado a licitación para la realización de una obra fundamental para General Villegas como es el colector cloacal principal.

En la entrevista realizada este viernes por la mañana en FM Peregrina (92.9), Horacio Pascual comenzó admitiendo que la situación de ABSA en la ciudad cabecera es un tema difícil de abordar producto de los años de desinversión y reconoció las dificultades que aún hoy ello ha generado.

En referencia a la obra en cuestión, cuya inversión está fijada en $ 9.000.000 más IVA, había sido publicada en el mes de marzo pero la misma quedó desierta. La misma requiere trabajos a una profundidad de 9 a 11 metros por lo que deben emplearse equipos especiales para garantizar la seguridad de los operario principalmente; ello vuelve especial y por lo tanto difícil a que haya oferentes, de todos modos se espera que en esta oportunidad se pueda adjudicar.

Su concreción traerá un alivio ante tamaño problema que padece la población, destacó el funcionario del organismo provincial.

Este avance hacia la solución, Pascual entiende con este anuncio la Provincia ha decidido invertir seriamente en la ciudad cabecera, agregando que hay una decisión de la Nación a través del Ministro Katopodis de darle prioridad a la inversión en obras de agua y cloacas.

Una vez adjudicado se deberá trabajar también en otro colector que provendrá de la zona del hospital hacia el colector existente que comenzará a solucionar el problema en los barrios El Ciclón, El Molino, entre otros, adelantó.

Hay intención de cambiar esta historia, que es una deuda que mantienen todos los gobiernos con los vecinos, resaltó y aseguró que «muchas veces pensé si seguir o no en ABSA, pero siempre me gustó buscar la solución de los problemas y afrontar los desafíos y éste no lo puedo dejar por la mitad».

Finalmente sobre ABSA también confirmó la realización en breve de una nueva perforación de las mismas características que la realizada frente a la cancha del club Sportivo, la que no solamente mejorará el servicio de la planta de ósmosis inversa que logró proveer a la red de agua potable, sino que permitirá agrandarla.

La nueva terminal de ómnibus

Hace aproximadamente un mes el precandidato a concejal mantuvo una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, gestionando la reactivación de la nueva terminal a la que se refirió como «el monumento al abandono». Oportunamente había adelantado el compromiso asumido por el funcionario nacional.

En esa línea y luego que el intendente también se encontrara con Guerrera por el mismo fin, Pascual solicitó una audiencia con Eduardo Campana para transmitirle las últimas novedades.

Nación, Provincia y a Municipalidad trabajarían juntos, en principio realizando un análisis del estado en que se encuentra la obra y un presupuesto para, presumiblemente, avanzar en la culminación de la obra.