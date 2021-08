Viajó desde La Plata a Ameghino en bicicleta a visitar a su madre

Braian Ariznavarreta es un joven de 24 años oriundo de Colonia Seré que viajó en bicicleta desde La Plata hasta Ameghino para visitar a su madre, por lo que recorrió 500 Kilómetros en 3 días.

“Viví en América 1 año y medio, pero soy de Colonia Seré, contó Braian. Actualmente vivo en La Plata, hace un año trabajo en Pedidos Ya y eso me da flexibilidad para manejar mis horarios y poder hacer cursos” .

“Todo es cuestión de actitud y ganas, así es que decidí venirme en bici. Fui en Tren desde La Plata hasta Constitución y luego todo el trayecto fue en bici.

Motivos me sobraban para venir, como por ejemplo conocer a un sobrino que ya tiene un año” indicó.

“La abuela me desafió y me vine, cuando se enteró no le gustó demasiado. Primero me asesoré con una nutricionista para elegir la comida y saber como debía manejarme con la alimentación, calculaba tardar 5 días, pero al final fueron 3” contó el joven.

El dato

Durante el viaje Braian tuvo varios percances, la lluvia y el viento fueron grandes obstáculos. Además equivocó el camino y recorrió 45 kilómetros extras. (Fuente: La Brújula Web)