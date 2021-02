General Villegas: cada vez más jóvenes exponen sus currículums en las redes buscando trabajo

No es una moda hacerlo, es una necesidad que surgió producto de la falta de oportunidades, en general para todos aquellos que quieren trabajar y en particular para quienes decidieron regresar a la ciudad con un título e iniciar el desarrollo de su vida.

En este caso fue Martín Becq quien esta mañana «regó» las redes sociales con su imagen, datos e intenciones laborales.

Sorprende ver la cantidad de jóvenes calificados (y no calificados) que apelan a la suerte de que alguien los vea, recomiende o encuentre.

La falta de trabajo u oportunidades es el argumento más común y real, también es sabido es el Estado, en cualquiera de sus niveles ya no tiene más lugar. Al municipal, por ejemplo, le sobran 250 trabajadores reconoció el propio intendente Campana en una entrevista en FM Peregrina. A éste se acude reiteradamente recibiendo entendible y frustrantemente la misma respuesta.

En nombre de la verdad se debe decir que en algunos casos le ha resultado accesible a los familiares de funcionarios y allegados; para ello bastaría con echar una mirada.

El tiempo ha ido por diferentes razones que no son el motivo de esta nota, eliminando las oportunidades de manera proporcional a la distancia que existe entre nuestros pueblos y las grandes ciudades, no por una lógica proporcionalidad de cantidad de empresas, comercios o habitantes, sino porque hay un tejido que se va rompiendo con preocupante velocidad.

Incluso, aún pensando en ser cuentapropista, las posibilidades, especialmente económicas, se ven truncadas por la falta de financiamiento de la banca pública o privada.

Los escasos pedidos de personal que se hallan suelen estar orientados a personas jóvenes con experiencia, limitando en sí a los que recién han obtenido el título. Este detalle tiene cierta lógica si se lo analiza desde el punto de vista empresarial que debe optimizar tiempos para no afectar sus resultados.

No hay dudas que la atención puesta en otras prioridades han ido desdibujando a uno de los eslabones más importantes de la cadena; los que se encuentran entre la niñez y la tercera edad y comenzarán a motorizar esta parte de la economía. No significa que es culpa de todos, pero tampoco que no la tiene nadie.

La política macro deberá ir dando lugar a lo micro descentralizando recursos hacia los distritos a través de las ONG, instituciones intermedias, inclusive el Poder Ejecutivo, para atender sus necesidades a partir de sus realidades; además de dar respuesta se estarán creando (lentamente) las condiciones para el crecimiento y principalmente «el desarrollo» de nuestros lugares.

Hasta el momento es una deuda pendiente que va aumentando sus intereses. Poner «manos a la obra» es comenzar a pagarla.

