General Villegas: aumentan las expectativas a horas de la llegada de «Locomotora» Oliveras para participar del Festival de Boxeo

La múltiple campeona del mundo Alejandra «Locomotora» Oliveras estará desde esta noche en suelo villeguense y será parte el viernes por la noche del Festival de Boxeo que organiza la Escuelita de Boxeo Municipal en el SUM de Bomberos Voluntarios desde las 21:00 hs.

Su participación, por demás de esperada, no se limitará a estar presente en el evento programado; mañana viernes desde temprano estará entrenando con los chicos en el gimnasio de la Escuela, luego dará una conferencia de prensa en la Municipalidad.

En el SUM de Bomberos la gente podrá fotografiarse con ella y estará sobre el ring dirigiéndose a los presentes; por su dedicación, logros e historia de vida, tiene mucho para decir y compartir, y está dispuesta a hacerlo; además exhibirá los cinturones mundiales.

El Festival tiene entre sus atracciones la despedida del amateurismo de Candela Verdugo y Valentín Dominguez que harán las peleas de semi fondo y fondo; el resto de los combates tendrá cada uno a un boxeador local.

El objetivo principal de la Comisión es que los chicos peleen en su ciudad en un marco para el que han hecho una fuerte apuesta, no solamente económica, sino con un despliegue, tal como lo es en esta oportunidad, un espectáculo de futuros campeones.

Programado a las 21:00 hs, no se demorará mucho en dar inicio, principalmente para que no haya baches y no sorprenda la madrugada aún boxeando, aclararon desde la organización que tiene las entradas en venta hasta las primeras horas de la tarde del viernes.

Este es el segundo Festival que organiza la Escuela de Boxeo, el antecedente del primero dejó muy pocas cosas por mejorar de las que se tomaron nota, pero ninguna que objetar de lo que se brindó como espectáculo. Concurrir es casi una obligación que se tiene, esta es una noche muy esperada por lo chicos y chicas que entrenan siguiendo sus sueños, apostando al futuro, con la superación como meta; una ovación, un aplauso es más que suficiente; y no tiene valor económico.

