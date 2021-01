«No puede ser que no puedan empezar las clases, ¿los gremios les van a enseñar a los chicos?» (VIDEO)

Con esa frase el intendente de General Villegas se quejaba de los palos en la rueda que encuentra la educación en la Argentina para iniciar el ciclo lectivo 2021 presencial.

La frase fue una de las tantas que dejó la entrevista en el programa Las Cosas por el Aire que se emite los sábados por FM Peregrina (92.9) el día después que se aplicara la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El inicio de la charla que se prolongó por casi una hora el primer mandatario municipal se refirió al avance de la enfermedad en el territorio que gobierna no disimulanado su preocupación por la cantidad de casos y el efecto que esto provoca en el personal de salud.

En ese sentido se refirió a la incidencia y la prevalencia de los nuevos casos en este rebrote que está experimentando General Villegas donde las consecuencias son mayores y prolongadas que en la segunda mitad del año anterior y el impacto en los geriátricos donde el número de fallecidos ha ido en aumento. Rl ingreso del virus en esos lugares nos ha generado una importante cantidad de bajas, sostuvo, apelando a la consciencia de la población en general teniendo en cuenta que los mas jóvenes pueden pasar la enfermedad sin percibirla, pero en los adultos mayores es implacable.

Se estaría organizando para los próximos días la fiesta de un casamiento de gente de América, evento del que aseguró estar al tanto y por lo que sugirió que no se realice. No corresponde, no lo podemos permitir, remarcó. El comentario fue la consecuencia de su postura ante los encuentros clandestinos a los que les atribuye la mayor responsabilidad por los contagios.

La vacunación a la que accedió el último viernes luego de que hubiera declarado con anterioridad que esperaría hasta tanto estuviera recomendada para mayores de 60, dijo que es una esperanza y adelantó que ya está todo organizado para que comience en breve en el distrito. La logística estará a cargo de PAMI en General Villegas y el Estado Municipal Articulará con Nación y Provincia. Campana reconoció que los representantes locales del espacio que gobierna en esos dos estamentos participan activamente, y tal como lo había adelantado Distrito Interior oportunamente la política partidaria tendrá su activa participación.

Más de 1500 personas se han anotado para recibir la vacuna que será aplicada en la escuela N° 46, en fecha aún no confirmada.

Dijo que en breve pondrán en marcha una campaña de inscripción para ayudar a aquellas personas que por diferentes razones no tienen en cuenta el modo de manifestar su voluntad de vacunarse.

Respecto al personal de salud, el sábado comenzaron a recibir la segunda dosis de la vacuna.

Estando en el ámbito hospitalario surgió la crítica recibida por parte del ex intendente Alegre luego de lo ocurrido con el traslado de Marcelo Betanzo a la ciudad de Junín, luego de haber sufrido un ACV hemorrágico (donde se recupera favorablemente), no destinó demasiado tiempo a la respuesta y solo se limitó a decir que fueron un desacierto las palabras y el momento, sosteniendo la calidad profesional de los profesionales que atienden en Villegas.

Entre los variados temas que siguieron estuvo el posible avance en la culminación de la nueva Terminal de ómnibus, la que está a un 45% de su construcción. La rehabilitación de la actual terminal con motivo de la vuelta de los colectivos hizo que se reactive el tema, por el que mantendrá una reunión con Mario Meoni, Ministro de Transporte de la Nación, en breve.

La situación financiera de la Municipalidad no estuvo ajena al temario abordado al recordar el reciente acuerdo alcanzado con los gremios por la cláusula gatillo que estableció un incremento (en dos pagos) del 15% para los trabajadores correspondientes al último tramo del 2020. El municipio está con más empleados de los que debiera, sin posibilidades de nuevas incorporaciones, al contrario, debería haber 200/250 trabajadores menos, pero los sostendremos aseguró.

En lo político volvió a remarcar la necesidad de que los cargos no duren mas allá de los 8 años, la Ley que así lo establece está muy bien hecha, en 8 años la evolución es rápida, es el tiempo en el que se debe dejar lugar a las nuevas generaciones que llegan con nuevas ideas, vale para los legisladores, gobernadores, intendentes y hasta los gremios, enfatizó.

Tanto tiempo en los cargos se corre el riesgo de sentirlos como propios. Así se pierde un país; aunque se tienen tantos recursos que cuesta fundirlo, ironizó.

Otros temas fueron el gas y la necesidad de la ampliación de la red, las cloacas y su estado, la ruta 33 que se convertiría en ruta segura y no lo fue, el edificio del Jardín N° 917, las viviendas, los terrenos y otros.

En un nuevo año marcado por la pandemia y sus consecuencias, algunas (evidentemente) evitables, Campana se muestra cauto y actuando de acuerdo a lo que los tiempos, cada vez mas acotados, va resolviendo o tratando de resolver, admitiendo que en muchos casos no alcanza con las buenas intenciones.