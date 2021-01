«La vacuna tampoco viene a resolver todo el problema, tenemos que seguir cuidándonos» (VIDEO)

La Municipalidad de General Pinto puso en marcha una campaña para que los vecinos accedan más fácilmente a inscribirse para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Bruno Fiorini, Secretario de Gestión y Administración Hospitalaria dijo que la colocación del gazebo con personal de salud frente al Palacio Municipal, como en los CAPS de la ciudad cabera y los pueblos, como así también en las Delegaciones, es un aporte para aquellos vecinos que por diferentes motivos no tienen el acceso a internet o el manejo de las redes sociales; de este modos se habrá inscrito el mayor número de gente para vacunarse, explicó.

La fecha, si bien hay trascendidos, no ha sido confirmada para el inicio de lo que será la mayor campaña de vacunación de la historia, pero sí se sabe que el lugar será la escuela N°2 para la cual ya esta todo dispuesto; desde el personal que allí trabajará, hasta el grupo electrógeno provisto por Eden, empresa a la que agradeció especialmente.

Esta semana el distrito se encuentra aplicando la segunda dosis de la vacuna Sputnik V al personal de salud, luego lo hará a las Fuerzas Públicas y Bomberos, como sucedió con la primera dosis.

«Hemos alcanzado un alto número de trabajadores de la salud, pocos han sido los que no accedieron a la aplicación por distintos motivos, pero la mayoría de los que no habían manifestado su voluntad de vacunarse, porque no era obligatoria, al ver que sus compañeros lo hicieron y todos evoliucionaron sin inconvenientes, más allá de los de cualquier vacuna, se decidieron a recibirla. Lo mismo sucederá con el resto de la población, lo estamos viendo.

De todos modos la vacuna tampoco viene a resolver el problema, tenemos que seguir cuidándonos, incluso aquellos que recibieron las dosis», fueron algunas de las frases que dejó la entrevista.

El Covid en Pinto actualmente

El distrito tuvo dos etapas bien marcadas por los contagios; el primer síntoma apareció el 28 de septiembre y los primeros días de octubre se confirmaban los primeros casos, luego llegaría el recontagio que, como se esperaba, se dio en el comienzo del 2021 luego de las Fiestas de Fin de Año y encuentros de jóvenes, principalmente, ello provocó que en esa instancia 7 de cada 10 enfermos fueran menores de 40 años, luego el virus alcanzó a las personas de mayor edad, provocando en su mayoría la muerte en los adultos mayores, aunque los últimos fallecimientos se dieron en personas por debajo de los 80 años.

La línea de casos positivos activos comenzó disminuir hace 10 días aproximadamente y se mantiene la tendencia en baja, por eso las recomendaciones continúan siendo las mismas y los controles más exigentes.

Por el momento, la esperanza está puesta en la vacuna y su efectividad que ha comenzado a ser visible por la generación de aticuerpos, aunque no esta aún comprobado el tiempo que éstos permanecen; de todos modos, hasta que la campaña alcance a un número significativo de personas, el distanciamiento social, uso de barbijo, evitar el aglomeramiento y la utilización de sanitizantes es la mejor manera de evitar nuevos contagios.

