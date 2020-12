Una abogada de Tres Algarrobos denunció haber sido abusada y sufrir hostigamiento

Bárbara Nouveliere, tiene 47 años, vive en Tres Algarrobos, su ciudad natal y ejerce en Gral. Villegas, pero su pasado laboral la vincula con Buenos Aires donde comenzó desde hace unos 20 años el calvario que denuncia.

En las últimas horas sorprendió con posteos en sus perfile en la que disparó (Facebook): «Quiero contarles a mis seguidores que tanto me quieren que por envidia me mandaron a violar han intentado varías veces matarme y me torturan es realmente muy triste por favor compartir que se haga viral Gracias».

En diálogo con Distrito Interior contó que efectivamente padece desde hace al menos dos décadas el hostigamiento, ella y su familia, de personas que gozan de impunidad (en Twitter se refirió a una familia de su misma localidad con vínculos políticos); desde un abuso sexual por parte de tres personas años, intentos de asesinato disimulando un suicidio, entre otros episodios que han vuelto su vida un calvario desde que se recibió de abogada.

La letrada trabajó en estudios como el del Dr. Pierri entre otros colegas de renombre, motivo principal por el que cree que sus victimarios la acosan permanentemente.

No pido necesariamente que vayan presos, pero si espero que al hacerlo público, más allá que hay mucha gente que está al tanto de esto, nos dejen en paz, expresó.

