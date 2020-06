Gral. Villegas: Protocolo para restaurantes, bares, cafes y pub’s

Únicamente los fines de semana de 7:00 a 0:00 hs. para residentes del partido.

Los locales habilitados al efecto, solo podrán recibir público en un 50% de su capacidad.

Las mesas estarán dispuestas con una distancia mínima de 2 metros.

Solo hasta 4 comensales por mesa.

En caso que el lugar posea una barra, deberán respetar la distancia mínima de 2 metros.

Colocar y distribuir alcohol al 70% o en gel, al alcance de los empleados y público en general en distintas áreas del lugar.

Limpiar y desinfectar con frecuencia las zonas de mayor uso o paso de clientes como barras, mostradores, entradas y especialmente sanitarios, cada 1 hora como mínimo.

Minimizar el acercamiento físico con los clientes y compañeros de trabajo respetando la distancia de 2 metros establecida.

Solo podrá funcionar con previa reserva de lugar, para no sobrecargar los espacios y así evitar la acumulación de personas y/o espera fuera del local.

Se recomienda disponer de mamparas protectoras para la separación de mesas, o bien mamparas protectoras para aislar la zona de comida del resto de las áreas cercanas.

2.1.- Medidas de higiene

Antes de ingresar al local se exige higienizar manos, calzado y tener tapa boca, de lo contrario no podrá permitirse el ingreso de ninguna persona. Se incorporará en el acceso al local una alfombra solución de lavandina diluida para que se realice la limpieza del calzado al ingreso.

Se deberá llevar un registro de las personas que concurran al lugar y registrarse antes de entrar con nombre y apellido manteniendo a disposición el libro ante requerimiento de la autoridad competente.

Evitar la circulación innecesaria dentro del local.

Se recomienda evitar concurrencia y/o reserva que incluya a personas o grupos de riesgo.

El personal debe estar constantemente higienizando el local.

Cocineros y ayudantes de cocina, mozos y bartenders deberán usar guantes de látex y tapa boca. Asimismo, deberán garantizar la distancia de seguridad o aplicar procedimientos estrictos que eviten el riesgo de contagio (desinfectar de forma continua las manos, evitar contacto físico, compartir objetos, etc.).

Los cubiertos, platos vasos que se usan, se higienizarán antes de colocarlos en las mesas.

Se recomienda el uso de la carta digital y/o en su defecto deberá ser sugerido por el mozo con detalle verbal.

Se recomienda utilizar los medios de pago electrónicos. De lo contrario, si el cliente tiene efectivo únicamente, se usaran carteras de pagos higienizadas antes de entregarle al cliente, centralizando los cobros en efectivo en un único trabajador/empleado.

2.3.- Sector Cocina:

El suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica que debe garantizar especialmente la seguridad y ofrecer a los clientes tranquilidad al consumirlos.

El principal objetivo es garantizar la salud de los trabajadores para que todos puedan continuar desempeñando su actividad de manera efectiva, por lo tanto, se llama a la responsabilidad de todos los involucrados para minimizar los riesgos al personal y al servicio que se ofrece.

I) Inocuidad de los alimentos, buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de los alimentos, lavarse las manos, la buena cocción de las carnes y evitar posible contaminación cruzada entre cocidos y no cocidos.

II) Proceso de desinfección de vajillas y menaje.

III) Lavado de mantelería, servilletas y ropa de trabajo.

IV) Preservar la cadena de frío y mantener los alimentos conservados protegidos físicamente en todo momento mediante recipientes.

V) No se permitirá entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona ajena a este servicio o que perteneciendo al servicio no se encuentre en su horario de trabajo.

2.4.- Buenas prácticas de manufactura:

Al ingresar la mercadería al sector, se procederá al correcto lavado, limpieza y desinfección.

Mantener un correcto estado de limpieza de instalaciones, utensilios, equipos y superficies. Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de todas las superficies.

Cada vez que se cambie de materia prima o producto, se procederá a limpiar y desinfectar los equipos y utensilios con los detergentes y desinfectantes habituales.

No debe quedar humedad en la superficie una vez finalizado el procedimiento. Se debe lavar y desinfectar toda la vajilla, cubiertería y cristalería.

Cada vez que ingresa mercadería, materias primas o productos, en sus envases o envoltorios, volver a limpiar y desinfectar correctamente.

Se usarán paños de cocina de un solo uso, evitando usar un solo paño para todo. Cuando se utilicen verduras y hortalizas crudas para la elaboración de ensaladas, siempre que se consuman en frío, se procederá a su lavado y desinfección.

Mantener extrema higiene en bachas y mesadas quedando lo más despejadas posible, para hacer el trabajo más seguro.

Ventilar frecuentemente los espacios.

– Los interesados deberán inscribirse previamente en el registro habilitado por la Secretaría de Comercio enviando tal requerimiento al email: comercioeinspeccion@gmail.com, brindando toda la información que les sea requerida

