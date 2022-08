Claudia Esain: «No tengo dudas que esto fue manipulado políticamente, que en la Comisión de Bomberos hay dirigentes que trabajan para Villegas Avanza» (AUDIO)

La concejal de Juntos y voz del oficialismo legislativo luego de la llamativa desaparición física y telefónica del edil Ignacio García, presidente del bloque, quien desde el mismo día en que se trató la Ordenanza que le otorgaría a todos los cuarteles del distrito de General Villegas dinero extra para su funcionamiento, no volvió a estar tan dispuesto a hablar públicamente como en otras oportunidades.

El edil ocupó un lugar preponderante por muchos años en la Comisión de Bomberos a la que ya no pertenece, al igual que su suplente, quien lo reemplazó en la última sesión, Martín Irastorza.

Esain, que fue entrevistada en la mañana de este martes en FM Peregrina (92.9) luego que la disputa por el dinero que de prosperar el Veto del intendente no percibirán los cuarteles tuviera otro capítulo, fue contundente al referirse a la postura que hasta el momento inquebrantable mantienen todos sus compañeros de banca, salvo una; Romina Dominguez Carvalho.

«No podemos correr atrás de lo que plantea un espacio político que encontró un hueco donde meter el puñal», comenzó diciendo, haciendo referencia a Villegas Avanza, autor del Proyecto.

Siempre en alusión a los libertarios, «La realidad es que pareciera que no les interesa verdaderamente lo que le pasa a los bomberos porque al momento de plantearle corregir la redacción de la Ordenanza para modificar y poner a derecho lo que habían planteado, no aceptaron, entonces la pregunta es si lo que les interesa es ayudar a bomberos o ayudarse a ellos políticamente».

Por otra parte, volvió reconocer que el surgimiento d ela Ordenanza es el producto de la desatención de la Gestión hacia las instituciones, particularmente los cuarteles de bomberos.

«La desatención a las instituciones es un hecho, incluso el intendente las reconoció al considerar en una reciente reunión que mantuvimos los que integramos el espacio gobernante». «El Ejecutivo no ha asistido de manera permanente y equitativa a todos los cuarteles durante los años que lleva la Gestión. «Es algo a subsanar», agregó.

Adelantó también que existe un planteo por parte del intendente de brindar ayuda a través de subsidios a los bomberos que se daría en lo que resta del año, reconociendo que lo que está ocurriendo entre su espacio y los voluntarios está teniendo como resultado el aceleramiento de la entrega de esa ayuda económica, algo que la concejal ve como positivo.

La oposición para volver a tratar la Ordenanza requiere de un voto más, que en este caso debería ser alguien que acompañe a la oficialista Dominguez Carvalho, quien continuaría en soledad este acompañamiento dado que ningún integrante de Juntos cambiaría su postura, ni siquiera Ignacio García.

De hecho, dijo que «el bloque oficialista no fue a la reunión del lunes al cuartel porque en la convocatoria vio intencionalidad política».

Ante su comentario y teniendo en cuenta que la convocatoria había sido realizada por Bomberos de General Villegas, en su cuartel, luego de la reunión del pasado jueves en Piedritas, la repregunta fue si en realidad considera que los bomberos locales están llevando a cabo una acción política adelante con este reclamo; Esain no dudó y disparó: «Sí».

«Dentro de la Comisión de Bomberos hay dirigentes de Avanza Villegas que trabajan activamente por el espacio autor de la Ordenanza, por lo tanto, insistió, no tengo dudas que esto fue manipulado políticamente».

No obstante más adelante aclararía que la referencia era hacia la Comisión y no al Cuerpo Activo al que reconoce despegado de la situación; sin embargo, al hacer mención al segundo Jefe de éste, Pablo Rodríguez, quien se desempeñaba hasta hace un tiempo como funcionario de la Gestión Campana y fuera parte de la reunión días pasados en la que el intendente comunicó su decisión de vetar la Ordenanza, siendo luego muy crítico con la postura de su ex jefe; Esain se preguntó cómo fue que no advirtió nada de estos inconvenientes antes. Habría que preguntárselo a él, sugirió.

«A veces las dirigencias hacen política, y a veces la política no es tan santa», ironizó.

Finalmente, acerca de este tema y luego de tan contundente declaración, la edil dijo que considera desde la política hay que animarse a decir las cosas como son, dejar de ser tan políticamente correcto y dejar de decir todo lo que el otro espera escuchar, cuando las cosas en realidad son de otra manera o las vemos de otra manera, y en este caso yo creo que hay cuestiones políticas en el medio, concluyó.

Luego del tema que motivó la entrevista, Esain se refirió al presente y futuro político de la UCR a la que pertenece, reafirmando sus deseos e intenciones de convertirse en la próxima intendente de General Villegas para lo cual trabaja junto al resto de afiliados y militantes no solamente en el territorio sino fuera de éste.

