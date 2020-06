Gral. Villegas: Protocolo para gimnasios, pilates, yoga, actividades artísticas y afines

Lunes a Sábado de 9:00 a 18:00 hs.

– Sólo podrán concurrir un máximo de 10 personas, siempre y cuando se respete la distancia mínima de 3 metros excepto en la disciplina de spinning que la distancia mínima deberá ser de 5 metros. Es decir, que si el local habilitado tiene un espacio que no puede garantizar la distancia mínima de 3 metros deberá reducir el número de concurrencia antes mencionado.

– No podrán concurrir personas que integren grupos de riesgo.

– Se incorporará en el acceso al local una alfombra solución de lavandina diluida para que se realice la limpieza del calzado al ingreso.

– Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo.

– Tiempo máximo por turno de 40 minutos de actividad y los 20 minutos restantes para la desinfección general.

– Uso de agua individual.

– Higienizarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o al 70% antes y después de la práctica.

– Evitar contacto físico.

– No compartir elementos durante la práctica.

– No llevarse las manos a la cara: boca, nariz, ojos.

– El uso de colchonetas y demás implementos deberán ser individual y exclusivo de cada persona y ser desinfectados con una mezcla de alcohol (70%) y agua (30%) antes y después de la práctica.

– No poseer contraindicación para la práctica.

– Se deberá llevar un registro de las personas que concurran al lugar y registrarse antes de entrar con nombre y apellido donde firmarán su declaración jurada donde manifiesten su buen estado de salud, no obligación de cuarentena, ni vínculo cercano con persona afectada. Dicho libro/registro, deberá mantenerse a disposición ante el requerimiento de la autoridad competente.

– Evitar la circulación innecesaria dentro del local.

– Demarcación de espacios en las áreas de realización de las actividades para que se mantenga la distancia de 3 metros entre personas y redistribución de equipamiento que respete la misma distancia el que solo será utilizado por una persona por turno.

I) Medidas de higiene:

– Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los trabajadores y los clientes.

– La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas, debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente instalando estaciones de higiene en cada sector. Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo.

– El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.

– Se adoptarán las medidas necesarias para mantener los ambientes ventilados en todo momento.

– Se ofrecerá alcohol en solución 70% y/o en gel en todos los espacios comunes y garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.

– Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma que exista al menos dos metros de distancia entre las personas y cualquier otro elemento.

– Se reservará la asistencia por turnos de forma tal que se evite la circulación de personas entre cada uno.

– El staff sólo se acercará a los alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo, guantes, antiparras o máscaras de protección).

– La provisión de los elementos del equipo de trabajo del gimnasio será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.

– En todo momento habrá en el gimnasio personal designado para verificar la ejecución del protocolo.

Los interesados deberán inscribirse previamente en el registro habilitado por la Secretaría de Comercio enviando tal requerimiento al e-mail: comercioeinspeccion@gmail.com brindando toda la información que les sea requerida.