Carta Abierta del intendente Zavatarelli a los pintenses

Queridos vecinos, mañana llegó el momento de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de tomar responsabilidades como ciudadanos y cumplir las reglas por el bien de todos/as.

El Decreto que he firmado para salidas recreativas y de esparcimiento, es una medida que apunta a ampliar derechos, a darles la posibilidad a muchos pintenses de tener una hora para dist racción, para airearse y recuperar una pequeña parte de aquellas libertades individuales que decidimos resignar, en pos de la salud y la vida todos/as.



Hubiese resultado más sencillo, más cómodo y políticamente correcto, tomar otro camino, sin tomar responsabilidades, que entiendo debo abordar por mi condición de Intendente. Decidí confiar en la gente de mi pueblo.



Desde el sábado pasado, cuando nuestro Presidente, Alberto Fernández, puso en cabeza de cada Gobernador y de cada Intendente, la decisión de permitir una salida de una hora, llamadas recreativas y de esparcimiento, escuché a todos/as, opiniones de todo tipo y muy diversas, hice una síntesis y decidí confiar en las personas, dar oportunidades, sabiendo que al otorgar derechos, escribo un contrato social imaginario con mi pueblo.



SE TRATA DE AMPLIAR DERECHOS. El que lo quiere ejercer lo hace y cumple las reglas establecidas de higiene y seguridad personal; y aquel que no está de acuerdo con la decisión de Alberto y Fredy, no toma esta opción, y se queda en su casa. Respeto todas las decisiones. Entiendo que este tiempo, no admite grises, vacilaciones, no es momento para tibios. Estoy absolutamente convencido, que quien especule, y no asuma compromisos con la ciudadania que conduce, más temprano que tarde, la historia le hará sentir el peso de esa actitud mezquina.



La cuaretena social, preventiva y obligatoria dictada por nuestro Presidente continúa hasta el 10 de Mayo.

Los especialistas (infectologos, epidemiologos, psicólogos, etc.), han coincidido mayoritariamente que resulta necesario para la salud integral de las personas, brindar una hora diaria recreativa, luego de 40 largos días de encierro, sabiendo que aun queda camino por recorrer. COINCIDO PLENAMENTE CON ESTE CONCEPTO.

Esta decisión la podemos tomar ya que no existen en nuestro Distrito, casos positivos de covid-19, la situación epidemiologica es óptima y nuestra comunidad, por sus características geograficas y demográficas, presenta un escenario favorable.



GOBERNAR ES TOMAR DECISIONES. ES ASUMIR COMPROMISOS CON TU PUEBLO. ES CONFIAR EN MIS VECINOS. DEL CUMPLIMIENTO DEPENDE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO. ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS/AS.



Tenemos 10 días por delante para demostrar que podemos seguir estando dentro de una cuarentena preventiva, social y obligatoria, con la oportunidad de tener más derechos como individuos y mayores responsabilidades colectivas.



De ustedes depende que esta confianza que hoy deposito en la sociedad, y este desafío que iniciamos, se mantenga en el tiempo.