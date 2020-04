Horas decisivas para determinar si los comercios podrán o no atender al público en Gral. Villegas

El intendente Eduardo Campana mantendrá contacto con sus pares de la región para determinar cuál será el planteo conjunto al Gobierno provincial ante la demora de éste en dar una respuesta acerca de la autorización o no a que los comercios puedan abrir sus puertas.

Pero esa no es la única razón por la que no existe aún una decisión firme al respecto; la aparición de un caso sospechoso de Covid-19 en un paciente joven, transportista, dedicado a la distribución, ha puesto al propio intendente en alerta. Si el resultado es negativo, Campana podría avanzar hacia la autorización a algunos rubros comerciales, independientemente que se expida o no la provincia.

Por estas horas los comerciantes que el martes se manifestaron frente al palacio Municipal evaluaban una nueva convocatoria pero a último momento desistieron, advertidos de que podrían tener inconvenientes legales ya que estarían violando la cuarentena, la situación que genera una gran presión, estaría acelerando los tiempos para que el jefe comunal reaccione.

Como dato esperanzador, se destaca que el propio Campana sostiene que la situación económica en la que se encuentran muchos negocios, propia de la inactividad que ya lleva 40 días y la ausencia de coronavirus en el distrito estaría siendo determinante para que la balanza se incline en favor de la petición del comercio.

En este momento estaría teniendo más relevancia el resultado del 8° caso sospechoso que la respuesta de Kicillof.

Relacionado