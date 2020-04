Gral. Villegas: Roberto Poblet, aprehendido en la vía pública, solicitó dar su versión de lo ocurrido

En la mañana del miércoles, alrededor de las 10:30 hs. el hombre mencionado en el título se encontraba sobre la calle Moreno junto a otras personas cuando dos efectivos policiales intervinieron dada la aparente violación de la cuarentena, minutos mas tarde, Poblet fue esposado y trasladado a la comisaría en medio de un fuerte operativo que incluyó el secuestro de la moto en la que se movilizaba (ver nota)

Dada la repercusión de lo ocurrido, el aprehendido solicitó realizar un descargo dando su versión de los hechos mediante el siguiente texto (textual):

Me dirigía a cobrar al banco mi pensión por discapacidad, y de pasada quería anotar un número de celular que está en la puerta del local de accesorios y que arregla celulares, el negocio queda en calle Moreno cerca del colegio IMI, ya me iba, inclusive le dije «ya me voy» al dueño, calculo que era propietario de la casa que justo salía y le dije «me voy por la cuarentena no quiero causarle ningún problema», se acercan los policía preguntaron que hacía, les dije que estaba ahí mirando el número de celular en la puerta y ya me iba, yo estaba con una bolsita y llevaba la tarjeta de cobro, e inclusive se me cae la tarjeta al piso y uno de ellos me la levanta, me empezaron a decir que no podía estar ahí y yo les dije que «ya me voy porque voy al banco», calculo que era las 10:30 de la mañana, inclusive no toque el picaporte de la puerta del negocio, una que no podía entrar porque estaba cerrado y otra le dije estaba anotando el número de celular.

La policia tenía una planilla e ensistia que tenía que firmarla pero no me decían de que se trataba la planilla, y les dije «voy al banco a cobrar porque era día cobro», y no me dejaban ir, me encerraban para no dejarme ir, yo les dije «no ando paseando» y siguieron insistiendo y uno de ello me toma del hombro fuerte y ahí yo quise sacamerlo de ensima, les dije de nuevo «no estoy cometiendo ningún delito voy a cobrar», y entre forcejeo me tiran y me dan la cabeza contra el piso, me doy cuenta que sangraba y desde el piso con dolor de cabeza les dije «miren lo que me hicieron».

Me llevaron y estuve como tres horas en la comisaría, esposado, y pedí llamar a un abogado o a mí familia y me lo negaron, después que me soltaron me amenazaron que no podía andar y que tenía que tener permiso único, a lo que respondí que no sabía que era así porque todo persona común andaba sin permiso para hacer las compras de alimentos. Me querían pintar los dedos y les volví a decir «quiero llamar a un abogado».

No entiendo, porque no cometí delito alguno, porque sabía no tengo restricción de estar aislado por completo.

Roberto Carlos Poblet DNI: 24.542.738