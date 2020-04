El Dr. Pablo Peralta fue designado como Coordinador General de la Epidemia Covid-19 en Gral. Villegas

El profesional fue designado este jueves y tendrá a su cargo todas las áreas del hospital municipal y pueblos del partido (médicas y no médicas); es decir que desde la compra de insumos hasta el manejo del personal, durante lo que dure la epidemia.

Sus superiores serán en este caso el Dr. Raúl Salas por el hospital y el Dr. Bertone por los CAPS.

Peralta además coordinará las acciones con las entidades intermedias, principalmente las cooperativas que tendrán en los pueblos la estratégica tarea de los sepelios en caso de haber víctimas fatales por coronavirus, entre otras que se están llevando a cabo de manera preventiva.

En ese sentido ya funciona en el hospital municipal un nueva rutina que comprende a los pacientes con síntomas respiratorios y los que no.

Es decir a todo paciente que llega al hospital se le realiza un triage (la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la prioridad de la atención) y a partir de allí se lo asiste.

Lo mismo sucederá con las internaciones, por un lado quienes estén contagiados con covid-19 y los que no.

Como parte del protocolo establecido inclusive en este momento donde no hay casos confirmados, el personal continúa siendo capacitado y ya están dispuesto los espacios para cada patología, inclusive si la situación escalara en complejidad.

Peralta que es Jefe de Cardiología aceptó el desafío y ya se encuentra al frente de la coordinación, aunque esa área como el resto está restringida debido al momento extraordinario que se vive. Al repasar su pertenencia al trabajo en la salud pública, su compromiso no está en discusión, por eso sin dudar ocupa el lugar propuesto. Más allá de las diferencias que oportunamente pudo tener con el actual intendente, que entre otras cosas lo llevaron a presentar la renuncia a la Dirección del hospital, no es tiempo para especulaciones, en esto estamos todos y lo que pudo haber pasado o si aún pasara, no existe en estos momentos, sostuvo el médico al ser consultado para confirmar la noticia.

