El Dr. Augusto Amato, el médico que detectó la paciente internada con síntomas de coronavirus en General Villegas (finalmente fue Gripe A) explotó hoy luego de ver lo ocurrido con los adultos mayores que debieron soportar largas colas para poder cobrar, quedando totalmente expuestos a pesar del aislamiento obligatorio y las permanentes recomendaciones que el propio Estado brinda.

En su texto fue contundente (saque usted las propias conclusiones):

«Venimos hace más de 20 días pregonando que nuestros adultos mayores se queden en casa, que alguien de la familia los asista en la compra de alimentos, víveres, farmacia, etc., para que no se expongan a un potencial contagio por COVID19. Cuidamos a la población más vulnerable que no se acerquen a los hospitales y clínicas si no es de extrema necesidad. Me visto como astronauta para atender un paciente sintomático respiratorio, me cambio la ropa cada vez que salgo del consultorio, utilizo alcohol y lavado de manos continuamente. Mis niños como los de muchos no pueden pisar la vereda ni juntarse con amigos, no pueden concurrir a la escuela ni a realizar deportes. Ahora me pregunto: para que sirve todo esto si a nadie le importó que una horda de personas apiñados en inmediaciones de los bancos espera poder cobrar su jubilación o la AUH? Quien fue el cráneo que diseñó esto? Un foco de contagio mayúsculo! Después nos piden esfuerzo a todos los profesionales de la salud? Que mente brillante! Que indignación! A quien se les ocurrió cerrar los bancos tanto tiempo!! A toda la dirigencia política (oficialismo y oposición) le digo que se dejen de joder y se pongan a pensar y trabajar en serio por el bien de la comunidad.»

Relacionado