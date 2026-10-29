Nadia Arigoni, de Piedritas, recibió los $ 5.000.000 que ganó con ESCO, también los ganadores de Banderaló y Villegas

Pablo Alonso, el representante y vendedor de ESCO, el plan de capitalización y ahorro, en General Villegas y la zona entregó ayer el cheque con los cinco millones de pesos que nadia Arigoni, suscriptora de Piedritas, quien ganó en la última jugada del mes de septiembre, tras 24 cuotas (y no paga más)

Al igual que Nadia, adjudicaron Orlando Ricardo, de Villegas, el 2° premio de $500.000 y Graciela Arruabarrena, de Banderaló, el 3° premio de $ 250.000.

Todos los suscriptores favorecidos ya recibieron su premio, disponiendo del mismo, para disfrutarlo.

Pablo Alonso destacó el gusto que le produce a la familia de ESCO entregar premios de importancia; hace un tiempo que la suerte estaba un tanto esquiva, pero se volvió a dar, recordando que el próximo sábado 31 de octubre, con la última jugada del mes, vuelven a renovarse las esperanzas.

En ese sentido dijo que cualquier persona que suiera sumarse a ESCO está a tiempo, y podrá participar.

A su vez recordó que fueron varios los suscriptores que con apenas una cuota han ganado motos y hasta autos cero kilómetros.

A la suerte hay que buscarla, y nosotros tenemos el número de teléfono, bromeó acerca de su contacto para concretar nuevas suscripciones.

El contacto de Pablo Alonso es el 2364 70-4199.