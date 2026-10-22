IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «Así se ve el cielo entre Banderaló y Coronel Charlone» (VIDEO)

Un lector nos hizo llegar estas imágenes del estado del cielo entre las localidades pertencientes al distrito de General Villegas donde rige un ALerta Meteorógico, nivel Naranja.

Cabe destacar que a lo adelantado por el Servicio Meteorológico Nacional se debe remarcar que el momento más crítico puede darse entre las 12 y las 15 horas.

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