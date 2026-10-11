Palistas de La Botera lograron excelntes resultados en el Campeonato Argentino y Selectivo en Colón, Buenos Aires

La Botera, por segundo año consecutivo, logró excelentes resultados en las aguas de Colón, provincia de Buenos Aires, donde participaron este fin de semana del Campeonato Argentino y Selectivo.

14 palistas de las categorías pre infantil, infantil y menores formaron la delegación villeguense que logró el tercer puesto en categoría Infantil y segudo puesto en la categoría Menores.

Los puestos obtenidos muestran el resultado del trabajo sostenido del club que continúa apostando con firmeza al semillero de palistas, con capacitaciones, asesoramiento de destacados profesionales de la disciplina, elementos e instalaciones a la altura de las pretenciones, y sobre todo competencias, más allá de las distancias a recorrer.