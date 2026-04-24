Anuncian que la Municipalidad intervendrá para rescatar la atención de afiliados a PAMI en General Villegas

En un fuerte mensaje ante la administración deficitaria de la obra social, el intendente Gilberto Alegre aseguró que la prioridad de su gobierno será sostener la atención de los jubilados villeguenses, incluso si esto implica un esfuerzo económico extra para las arcas municipales. “Ingresarán recursos o perderemos dinero, pero lo vamos a hacer”, sentenció.

El intendente municipal, Gilberto Alegre, se refirió en las últimas horas a la compleja situación sanitaria que atraviesa el distrito tras el cese de servicios en la Clínica Modelo. El Jefe Comunal aseguró que el Hospital Municipal tomará un rol central para garantizar la salud de los vecinos, especialmente de los jubilados.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, Alegre explicó que la sobredemanda en el sistema público se ha agudizado drásticamente: “La demanda en el Hospital Municipal se ha acrecentado producto de dos consecuencias: la caída de la prestación de servicios de la Clínica Modelo y la crisis del PAMI”, señaló el Intendente.

La falta de operatividad de la única clínica privada de la ciudad ha dejado a una gran parte de la población —en particular a los afiliados de PAMI que anteriormente se atendían allí— sin su centro de referencia. Esto ha derivado en una saturación de los recursos municipales que el Ejecutivo busca resolver mediante una gestión directa ante la obra social de los jubilados.

“Hemos pensado pedirle al PAMI que nos transfieran todas las atenciones que tienen hacia los jubilados para prestarlas nosotros desde el Hospital”, anunció Alegre. El objetivo es que el centro de salud público centralice tanto la atención primaria como secundaria y el programa de medicamentos (Remediar).

El Intendente fue contundente respecto al impacto financiero que esta medida podría tener en las arcas municipales, pero priorizó la urgencia social:

“Ingresarán recursos o perderemos dinero, pero lo que hay lo vamos a usar de manera tal que los jubilados no sientan tanto el perjuicio de esta administración tan deficitaria de PAMI”, sentenció Gilberto Alegre.

Desde el Hospital Municipal trabajan para dar respuesta a este nuevo escenario, reafirmando el compromiso del municipio de no dejar a ningún vecino sin cobertura médica en este contexto de emergencia prestacional.