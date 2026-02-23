Con la realización del triatlón, Deportes cerró la agenda de verano en el Parque

El domingo por la mañana, el Parque Municipal de General Villegas fue escenario de una competencia de triatlón organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. La jornada deportiva reunió a atletas locales, quienes demostraron un óptimo nivel de preparación y compromiso.

A las 10 de la mañana se realizó la largada oficial de la prueba que, combinó tres disciplinas: natación, kayak y pedestrismo ofreciendo un circuito exigente que puso a prueba la resistencia y destreza de los participantes.

El secretario de Deportes, Ezequiel Rodríguez, junto al director del área, Alejandro Brozzi, estuvieron presentes organizando y fiscalizando, junto al personal de la secretaría, dicha actividad. Desde la organización resaltaron la importancia de promover este tipo de eventos que fomentan la vida saludable y el deporte comunitario, como así también se agradeció el acompañamiento del público, que se acercó para alentar a los competidores en cada etapa del recorrido.

Clasificación General

1°) Licera, Juan – Guidi, Franchesco – Osvaldo, Barreto (46´ 42″)

2°) Heredia, Mateo – Barrios, Mateo – Garraza, Marcos (46´ 58″)

3°) Menghini, Juan Diego – Arbas, Daniel – Polarolo, Julio (51´ 03″)

4°) Delgado, Emiliano – Berón, Cesar – Barreto, Mauricio (55´ 34″)

5°) Gómez, Pedro – Farías, Mauro – López, Maximiliano (56´ 01″)

6°) Colombo, Daniel – Tiano Bitti, Rodrigo – Lemos, Martiano (56´ 59″)

7°) Menghini, Juan Diego – Pescara, Thiago – Menghini, Juan Diego (57´ 06″)

8°) Corica, Graciano – Narbaiza, Hernán – Abaca, Nicolás (58´ 11″)

9°) González, Jonatán – Schiappapietra, Baltazar – López, Claudio (58´ 44″)

10°) Delgado, Emiliano – Mateo, Horacio – García, Julio (1h 02´ 00″)

11°) Farías, Emanuel – Farías, Emanuel – Farías, Emanuel (1h 02´ 16″)

12°) Farías, Emanuel – Berón, Jeremías – Balbi, Sabrina (1h 03´ 19″)

13°) Barros Reyes, Nicolás – Seoane, Facundo – Micucci, Guido (1h 07¨ 32″)

14°) Carta, Giana – Mujica, Benjamín – Carta, Giana (1h 07¨ 38″)

De esta manera, finaliza la agenda deportiva de verano, a la cual se suma el cierre de la temporada del natatorio el día 28 de febrero.