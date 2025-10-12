«Chiqui» regresó con su familia luego de una desesperada búsqueda en General Villegas

Ayer en las primeras horas de la tarde cuando colisionaron dos camionetas en el cruce de las rutas 188 y 33, las perras de la raza border collie, que se encontraban en la caja de la Toyota Hilux perteneciente al villeguense Facundo Pugnaloni, saltaron y huyeron del lugar, producto de lo ocurrido.

A los pocos minutos, una de ellas pudo ser ubicada, pero la segunda, de nombre Chiqui, no apareció hasta esta mañana.

La búsqueda fue intensa durante el atardecer hasta entrada la noche.

Hoy mientras su dueño recorría las inmediaciones, la mascota apareció en su casa ubicada en el barrio El Progreso, previo a haber pasado la noche en un predio que se encuentra detrás del cementerio parque. Está en perfectas condiciones, y se la notaba con apetito.