En General Pinto la tormenta voló el techo de una vivienda

La lluvia alcanzó un total de 105 milímetros desde el inicio ayer por la tarde, la mayor cantidad se dio desde esta madrugada.

Las precipitaciones vinieron acompañadas de fuertes ráfagas de viento qué generaron en una vivienda del barrio Fonavi, la voladura parcial del techo, sin afectación a sus moradores (familia Ferreyra).

Ante lo ocurrido, acudieron al lugar bomberos voluntarios, Defensa Civil y Desarrollo Social.

Se realizaron las tareas de acondicionamiento para atravesar el temporal y mañana, en la medida que el clima lo permita comenzarán las tareas de reparación.

Del hecho se tomó conocimiento a las 6:00 aproximadamente.