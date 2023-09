General Villegas en la final de los Torneos Bonaerenses: el distrito suma de a 10 medallas, incluyendo la de oro

Este martes 19 en Mar del Plata Paz Francucci se consagró campeona provincial en 80 mts llanos sub 14 con un tiempo de 10”3. Fue un día con muy buenas actuaciones para la delegación villeguense porque además ganaron las de plata Athyna Avaca de Eyto (295 mts con vallas), Lucas Ocampo (Tenis de mesa PCD sub 18), Emma Gianolio (Tenis de mesa PCD sub 18) y Guido Canciani (Tenis de mesa trasplantados). Igualmente lograron las de bronce Bruno Tiano (Tenis single sub 16) y el equipo de Fútbol Playa (sub 18 masculino).

De esta manera el medallero de General Villegas cuenta con 11 medallas (1 de oro, 6 de plata y 4 de bronce). El domingo Jorge Licera había ganado la primera medalla de plata en 10 K Bonaerenses en carrera y el lunes los atletas de la Escuela Especial (E. E. E.) N° 502 Milagros López y Dilan Salgado de Emilio V. Bunge y de la E. E. E. N° 501 Alejandro Bravo de General Villegas lograron sumar tres.

Aún quedan chances de sumar en las competencias deportivas de Softbol y Fútbol 7 mixto y en las culturales de artes plásticas.

Medallero 2023

ORO

Paz Francucci – 80 mts. sub 14 femenino

PLATA

Jorge Licera – 10 K Bonaerenses en carrera

Alejandro Bravo – 100 mts PCD (EEE 501)

Lucas Ocampo – Tenis de mesa PCD sub 18

Emma Gianolio – Tenis de mesa PCD sub 18

Athyna Avaca de Eyto – 295 mts con vallas

Guido Canciani – Tenis de mesa trasplantados

BRONCE

Milagros López – 100 mts libre motor +16 PCD (EEE 502)

Dilan Salgado – Lanzamiento de bala libre PCD (EEE 502)

Bruno Tiano – Tenis single sub 16

