HISTORIAS QUE INSPIRAN: Una amistad que nació en Cataratas para enseñarse mutuamente (VIDEO)

El vínculo entre Josué Ferrari Reyes y Vanesa NIckel resulta tan especial como el lugar en el que se conocieron hace poco más de un año atrás cuando el adolescente de General Villegas realizó un viaje de estudios con sus compañeros de la Escuela Media N° 7, El Nacional, a las Cataras del Iguazú.

Fue en el mes de octubre del 2022 cuando a Vanesa, que es guía profesional en el Parque Iguazú, le comunicaron que en el contingente había una persona ciega.

Como muchas cosas en la vida, esta misionera de sonrisa fácil y un inmenso amor por su trabajo, encomendó a Dios la tarea que por primera vez enfrentaba en esas condiciones.

Así fue que al final, y a medida que pasa el tiempo es más contundente, en realidad fue Josué quien le hizo descubrir la magia y mística de las cataratas, tanto que en la entrevista reconoció que hubo un antes y un después en su rutina laboral, lo que la hace lamentarse de la gente que muchas veces no toma dimensión de ante qué extraordinario paisaje se encuentra, más allá que quienes llegan hasta allí saben que están visitando una d elas Maravilla del Mundo.

Vanesa que tenía que ser lo sojos de Josué ese día cumplió el objetivo superando las expectativas.

A partir de allí nació un vínculo que hoy está consolidado como una amistad.

Estela, mamá de Josué, la contactó para contarle que la familia se sentiría complacida de contar con su presencia en el baile del egreso que se llevó a cabo el 2 de diciembre de este 2023; sin dudarlo Vanesa aceptó y esa noche estuvo ahí, en la pasarela, acompañando a su amigo en uno d elos momentos más importantes de su vida.

No conocía a la familia de Josué, como tampoco a General Villegas, pero Dios la acompañaba, los acompañó.

Al día siguiente, momentos antes de regresar a su Misiones natal, en una charla con Somos, quien nos facilitó el material publicado, ambos pusieron en palabras algunos detalles de lo que significó este regalo que la vida les hizo.

Josué recibió su diploma

En la tarde del martes Josué recibió el diploma egresando formalmente luego de haber concluído sus estudios secundarios.

Al ingresar, el joven era una persona disminuida visual, con el paso del tiempo perdió la vista por completo, pero eso parece ser solo una anécdota en su vida. Nunca y siempre acompañado por su madre, abandonó la lucha, todo lo contrario.

Jennifer Medero, profesora de particular de Josué, realizó un posteo luego de haberlo acompañado en este logro al que graficó con algunas de las imágenes que publicamos.

Sus palabras reafirman la fortaleza de este alumno que es un maestro con su vida.

«Hoy fue una tarde muy especial, con una gran invitación que no me podía perder.

Recuerdo allá en el 2017 cuando tu mamá llegó a la puerta de casa y me permitió conocer tu historia de vida y la de ella, me permitió acompañarte en un GRAN proceso, me permitió ser parte de una lucha y superación, pero sobre todo me permitió que me eligieras para ser parte de tu enseñanza, que para mí no fue cosa menor. Parece ayer cuando ibas a la escuela primaria y te acompañaba en esas tardes de trabajo, tererés, interminables risas, inventos con un sólo objetivo: aprender. Si supieses Josu cuanto me enseñabas a mí cada día, a superarme en todos los aspectos de mi vida, ¡Hasta aprendí braile!, cuanto me enseñaste a que tanto un niño podía soñar con aprender a pesar de todo , con esas ansias que nunca perdiste.

Es bastante cliché decir que este es el comienzo de una nueva etapa, pero realmente es UN GRAN COMIENZO , llega la esperada vida universitaria, nada para vos es un obstáculo.

Gracias a esa madre que tanto luchó, y si sabré de eso, te respeto y admiro muchísimo igual que a tu hijo.

Te deseo lo mejor en la vida, y que siempre nos encuentre así de juntos».

